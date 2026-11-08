El fuerte mensaje de Callejero Fino en medio de la prisión domiciliaria: "Me equivoqué y..."

El sincero mensaje de Callejero Fino en medio de su prisión domiciliaria
“Me equivoqué y hoy me toca hacerme cargo de las consecuencias... cumpliendo a disposición de la Justicia", comenzó su mensaje vía Instagram el artista Callejero Fino.
Y reconoció arrepentido: "Sé que hice cosas que no estuvieron bien y no voy a buscar excusas... A los que decepcioné, les pido disculpas de corazón”.
Luego compartió imágenes junto a personas muy importantes en su vida que lo acompañaron durante este difícil momento que le tocó atravesaar.
“Con mis defectos y virtudes, ustedes son los que me ayudan a no volver a ser el de antes... Por ustedes, la vida y más. No me faltan jamás. Siempre, siempre, por siempre”, expresó Callejero Fino reflexivo.
“Y no quiero dejar de mencionar a todos los que me hicieron la segunda y estuvieron acompañándome a mí y a mi familia. Me di cuenta de que no tengo ni amigos ni colegas, sino que tengo una hermandad”, cerró movilizado destacando entre otros el acompañamiento de sus colegas La Joaqui, J Rei y L-Gante.