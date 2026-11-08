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El fuerte mensaje de Callejero Fino en medio de la prisión domiciliaria: "Me equivoqué y..."

El cantante Callejero Fino rompió el silencio después de obtener la prisión domiciliaria donde reconoció su equivocación y agradeció el apoyo de sus seres queridos.

8 nov 2026, 12:55
El fuerte mensaje de Callejero Fino en medio de la prisión domiciliaria: Me equivoqué y...

El fuerte mensaje de Callejero Fino en medio de la prisión domiciliaria: "Me equivoqué y..."

El fuerte mensaje de Callejero Fino en medio de la prisión domiciliaria: Me equivoqué y...

El fuerte mensaje de Callejero Fino en medio de la prisión domiciliaria: "Me equivoqué y..."

Callejero Fino reapareció en las redes sociales el fin de semana mientras cumple con la prisión domiciliaria monitoreada después de aquel control vehicular a fines de agosto donde había sido detenido.

El cantante fue sorprendido por un control vehicular de rutina en el partido de Tigre donde los efectivos detectaron que circulaba en una camioneta sin patente.

Al revisar el interior del vehículo, los efectivos se encontraron en el interior un arma con la numeración suprimida y municiones, lo que complicó su situación. Tras pasar un mes detenido desde el 30 de agosto, la Justicia le otorgó a principios de octubre la prisión domiciliaria.

Luego de unas semanas de silencio, el cantante optó por compartir varios mensajes el fin de semana desde las redes donde reconoció su error, pidió perdón y agradeció el afecto de sus seres queridos más cercanos durantet todo el proceso.

El sincero mensaje de Callejero Fino en medio de su prisión domiciliaria

“Me equivoqué y hoy me toca hacerme cargo de las consecuencias... cumpliendo a disposición de la Justicia", comenzó su mensaje vía Instagram el artista Callejero Fino.

Y reconoció arrepentido: "Sé que hice cosas que no estuvieron bien y no voy a buscar excusas... A los que decepcioné, les pido disculpas de corazón”.

Luego compartió imágenes junto a personas muy importantes en su vida que lo acompañaron durante este difícil momento que le tocó atravesaar.

“Con mis defectos y virtudes, ustedes son los que me ayudan a no volver a ser el de antes... Por ustedes, la vida y más. No me faltan jamás. Siempre, siempre, por siempre”, expresó Callejero Fino reflexivo.

“Y no quiero dejar de mencionar a todos los que me hicieron la segunda y estuvieron acompañándome a mí y a mi familia. Me di cuenta de que no tengo ni amigos ni colegas, sino que tengo una hermandad”, cerró movilizado destacando entre otros el acompañamiento de sus colegas La Joaqui, J Rei y L-Gante.

     

 

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Callejero Fino

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