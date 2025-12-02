La shockeante frase que marcó la declaración de la adolescente acusada de matar a su novio en Lanús

escalada

Según reconstruyó la acusada en su declaración, Santiago había llegado a su domicilio alrededor del mediodía y luego salió en moto, regresando cerca de las 20. Relató que ambos se quedaron dormidos y que, al despertar, la tensión comenzó a escalar por una discusión aparentemente trivial. “Le dije varias veces que tenía hambre y él me dijo ‘dejame de joder’”, declaró la joven.

La menor explicó que quiso salir a comprar comida, pero que Santiago no la dejó. “Discutimos, yo le decía que me quería ir… y él en todo momento me decía que no me iba a ir a ningún lado”, afirmó. En ese clima, decidió anunciarle que quería terminar la relación: “Le dije que no quería estar más con él, que agarre su ropa y se vaya”.

A partir de ese momento, según su testimonio, comenzó un forcejeo por las llaves de la casa y de la moto, durante el cual ambos cayeron al piso y el asiento del vehículo se rompió. “Me mira enojado porque amaba a su moto, y me dice: ‘Hija de p..., ¿qué hiciste? Te voy a matar’”, relató.

La discusión, de acuerdo con su versión, se volvió más violenta. Dijo que corrió hacia el interior de la vivienda y que Santiago la persiguió. “Me agarra de los pelos y me da la cabeza contra la puerta. Me escupe en la cara y me decía que me iba a matar, que ya lo tenía cansado”.

Fue entonces cuando tomó un cuchillo de cocina en un intento, según ella, de detener el ataque. “Yo lo quería amenazar para asustarlo y estiré el brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo”, aseguró. La reacción fue inmediata: “En eso me dice ‘me diste en el corazón’. Se levanta la remera y de abajo de la tetilla izquierda le salta un chorro de sangre”.

La huida, la mentira inicial y el miedo

Tras herirlo, los dos salieron corriendo de la casa para pedir ayuda. La menor afirmó que estaba en estado de shock. Negó haber llamado al 911, pero reconoció que sí pidió una ambulancia al 101. También admitió que mintió cuando dijo que Santiago “se había enganchado con una reja”, algo que repitió ante los primeros vecinos que se acercaron. “Lo dije porque tenía miedo de que me pegaran o me llevaran presa en ese momento”, afirmó.

Cuando llegó la Policía, la adolescente escapó corriendo, temiendo represalias por parte de la familia de Santiago. Desde entonces estuvo escondida hasta ser localizada el viernes por la tarde.

Mientras tanto, los familiares del joven asesinado aseguran que no se trató de un hecho aislado. Sostienen que la menor ya había tenido episodios de violencia con Santiago e incluso lo habría agredido físicamente en otras ocasiones.

Qué se sabe del crimen

El hecho ocurrió el 26 de noviembre en una vivienda ubicada en Ceferino Namuncurá y Lituania, en Lanús. Santiago fue hallado con dos heridas de arma blanca en el pecho y murió poco después pese al intento de asistencia médica.

Su novia escapó apenas llegaron los equipos de emergencia y permaneció prófuga durante dos días hasta su detención. Actualmente está imputada por homicidio, aunque su situación procesal podría variar según avance la investigación.

El fiscal Colazo busca ahora reconstruir los últimos minutos de vida de Santiago, determinar si existió legítima defensa, un exceso en la misma o un ataque intencional, y evaluar el contexto de violencia previo entre ambos. Uno de los puntos centrales será analizar si la versión de la acusada resulta compatible con las heridas que recibió el joven.