Piden la detención de L-Gante: el motivo por el que podría terminar en la cárcel

La situación podría tener consecuencias concretas para L-Gante. Según se explicó durante el programa, existe un pedido de Fiscalía para que el cantante vuelva a prisión, justamente por encontrarse bajo una condena que quedó en suspenso.

En ese contexto, Marina Calabró también se refirió a la situación y planteó: "Hay un pedido de fiscalía para que vuelva a la cárcel, porque hay una condena en suspenso. Si el tipo anda enfierrado o su entorno anda enfierrado en su nombre y la verdad es que es insostenible".

Cuál fue la fuerte confesión de la familia que usurpó la casa de L-Gante

En medio del escándalo por la disputa de la propiedad de L-Gante en General Rodríguez, La Mañana con Moria (El Trece) mostró este martes cómo transcurre la vida de la familia que hoy permanece dentro de la casa. El móvil estuvo a cargo de Mercedes Ninci, quien se acercó al lugar y dialogó con la pareja que habita allí junto a sus hijos.

Por miedo a posibles consecuencias, los adultos optaron por mantener su identidad en reserva. No quisieron mostrar sus rostros ni dar sus nombres, aunque sí aceptaron conversar con la periodista y relatar cómo fue que terminaron instalándose en la vivienda.

El hombre reconoció que la decisión de entrar fue propia y aclaró que lo hicieron pensando en sus chicos. “Nosotros entramos, nos habilitamos”, dijo en cámara. Luego, subrayó el motivo que los llevó a tomar esa medida: “Es por nuestros hijos”.

Durante la entrevista también habló de la situación económica que atraviesan y dejó en claro que cuentan con muy pocos recursos. En ese marco, expresó su temor frente a posibles represalias. “Nosotros, ¿qué represalias podemos tomar contra ellos? Mirá lo que somos. Tenemos a los nenes, nomás”, señaló.

La charla permitió conocer algunas de las dificultades cotidianas que enfrenta la familia dentro de la casa. El hombre aseguró que incluso tienen problemas para acceder a lo básico y lanzó una frase que impactó en el programa: “No tenemos ni papel higiénico”.

Mientras avanzaba el móvil, Ninci recorrió distintos ambientes de la propiedad y mostró los alimentos disponibles. La mujer que vive allí explicó que no recibe ayuda social ni bolsones de comida de la provincia y que, por ahora, dependen de un familiar. “Mi suegra ayer nos trajo mercadería para que comamos”, contó. Entre los productos que se vieron había puré de tomate, galletitas, fideos, yerba, azúcar, grasa y harina.

En ese momento, desde el estudio, el médico Guillermo Capuya observó la mercadería y advirtió sobre la falta de variedad en la dieta de la familia. “No tienen fruta, verdura, proteínas pocas”, señaló.

Ante ese comentario, el hombre defendió la habilidad de su pareja para cocinar con lo poco que tienen. “Mi señora cocina re bien, con una papa y una cebolla te hace cualquier cosa”, aseguró.

La situación también fue analizada en vivo junto a Moria Casán, quien habló directamente con la pareja durante el programa. Allí, el hombre volvió a remarcar el miedo que siente frente a una eventual represalia.

Según su relato, L-Gante habría llegado a la casa acompañado por otras personas y, de acuerdo con su versión, estaba “enfierrado” con la intención de desalojarlos.

Además, lanzó una acusación fuerte contra el cantante y cuestionó su manera de manejar el conflicto. “Elian coimea a todos, les da plata. Quiere que todos estén para él. Por la plata baila el mono”, disparó.