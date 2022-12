Un nene de 4 años resultó herido con una bala perdida durante los festejos del partido Argentina - Polinia

En este marco, los dueños del supermercado se comunicaron con el 911 y la policía llevó al menor al Hospital Paroissien, donde los médicos advirtieron que el roce en el cuello del menor era compatible con una bala, una piedra o incluso una rama.

Vecinos de Villa Palito, cercana al lugar del episodio, declararon que hubo disparos al aire y que seguramente el nene había sido víctima de una bala perdida.

"Esto es desesperante porque vienen las cámaras y no pasa nada. Uno siente una impotencia terrible y ya no hay más ganas de vivir así", afirmó un vecino de la zona sobre la inseguridad que viven, en diálogo en A24. Según se informó, la herida del menor no era de gravedad.

Otro nene herido de bala durante los festejos en Santa Fe

Este no fue el único caso que casi termina en tragedia. En Santa Fe, un nene de 8 años que festejaba el triunfo de Argentina frente a Polonia también resultó baleado en una de sus piernas en la zona del barrio Villa Adelina, en Santo Tomé.

El hecho ocurrió en Castelli al 4500, donde tuvo que acudir móvil de emergencia del servicio 107 que trasladó al niño hasta el Samco. Lo grave del caso es que el autor del disparo que hirió al chico fue su propio padre, quien tras acompañarlo hasta el centro de salud se dio a la fuga. Ahora, el hombre es intensamente buscado por la policía.

La herida de arma de fuego se produjo en la zona del muslo izquierdo y, afortunadamente, no comprometió órganos vitales.