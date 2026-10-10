Dos motochorros persiguieron y apuntaron con un arma a un motociclista en plena autopista

La persecución continuó durante un tramo de la autopista, hasta que finalmente consiguió perder de vista a los atacantes. El video también muestra cómo, una vez que logró alejarse del peligro, el conductor redujo la velocidad y se detuvo sobre la banquina, junto a un agente uniformado que se encontraba cerca de un puente peatonal y de esta manera, la víctima consiguió escapar sin que los delincuentes pudieran concretar el robo.

Detuvieron a uno de los motochorros tras un operativo en Dock Sud

Después del intento de asalto, la Policía de la Provincia de Buenos Aires inició una investigación para identificar a los responsables. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, uno de los presuntos motochorros fue detenido el miércoles durante un procedimiento realizado en Villa Inflamable, en Dock Sud, partido de Avellaneda.

El sospechoso fue identificado como Lautaro Nahuel Estigarribia, de 19 años, quien quedó acusado de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Destacamento Vial Autopista, que lograron localizar al joven y concretar su detención.

Detenido por intento de robo en la autopista buenos aires-la plata.

Durante las averiguaciones, los investigadores descubrieron que Estigarribia ya tenía un pedido de captura y detención vigente por una causa de robo simple. Ese expediente se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Tras confirmar sus antecedentes judiciales y la orden de detención, los efectivos trasladaron al sospechoso a la Comisaría Avellaneda 3ª, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Qué pasará con el motochorro detenido por la persecución

El joven de 19 años permanece detenido y deberá responder ante la Justicia por dos expedientes diferentes. Por un lado, enfrenta la acusación de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, vinculada con la persecución al motociclista en la autopista Buenos Aires-La Plata.

Por otro, continúa vigente la causa anterior por robo simple, que había motivado el pedido de captura en su contra. Estigarribia quedó a disposición del Juzgado de Garantías de Avellaneda, que deberá intervenir en su situación procesal, en tanto, no trascendieron detalles sobre la identidad del segundo sospechoso que participó de la persecución ni se informó sobre su detención.