En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
motochorros
Autopista
Inseguridad

Dos motochorros persiguieron y apuntaron con un arma a un motociclista en plena autopista

La víctima registró con una cámara el momento en que los delincuentes intentaron asaltarla mientras circulaba en el trayecto Buenos Aires-La Plata. Uno de los sospechosos fue detenido.

Dos motochorros persiguieron y apuntaron con un arma a un motociclista en plena autopista. (Foto: captura mejorada con IA)

Dos motochorros persiguieron y apuntaron con un arma a un motociclista en plena autopista. (Foto: captura mejorada con IA)

Un motociclista vivió momentos de extrema tensión cuando dos motochorros lo persiguieron y amenazaron con un arma de fuego mientras circulaba por la autopista Buenos Aires-La Plata. El intento de robo ocurrió durante la noche y quedó registrado en un video grabado por la propia víctima, que logró escapar después de acelerar para dejar atrás a los delincuentes.

Leé también Vecinos protestaron y pidieron justicia por el crimen del joven asesinado por motochorros
Vecinos protestaron y pidieron justicia por el crimen de un joven asesinado por motochorros. (Foto: captura)

El episodio tuvo lugar esta semana y las imágenes muestran cómo los sospechosos se acercaron peligrosamente al conductor mientras ambos vehículos avanzaban a gran velocidad por la autopista. Uno de los delincuentes llegó a apuntarle con un arma de fuego en plena persecución, en una maniobra que puso en riesgo la vida del motociclista y de otros automovilistas que circulaban por el lugar.

Lejos de detenerse, la víctima aceleró para intentar escapar, sin embargo, los atacantes continuaron siguiéndola durante varios metros, sin abandonar su intención de concretar el asalto. La secuencia fue registrada desde la perspectiva del motociclista, que llevaba una cámara mientras conducía por la autopista durante la noche.

En las imágenes se observa cómo dos hombres que circulaban en otra moto comenzaron a perseguirlo y se acercaron a pocos metros de su vehículo. Uno de los sospechosos, que llevaba el rostro descubierto, quedó registrado por la cámara mientras intentaba intimidar a la víctima.

La persecución continuó durante un tramo de la autopista, hasta que finalmente consiguió perder de vista a los atacantes. El video también muestra cómo, una vez que logró alejarse del peligro, el conductor redujo la velocidad y se detuvo sobre la banquina, junto a un agente uniformado que se encontraba cerca de un puente peatonal y de esta manera, la víctima consiguió escapar sin que los delincuentes pudieran concretar el robo.

Detuvieron a uno de los motochorros tras un operativo en Dock Sud

Después del intento de asalto, la Policía de la Provincia de Buenos Aires inició una investigación para identificar a los responsables. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, uno de los presuntos motochorros fue detenido el miércoles durante un procedimiento realizado en Villa Inflamable, en Dock Sud, partido de Avellaneda.

El sospechoso fue identificado como Lautaro Nahuel Estigarribia, de 19 años, quien quedó acusado de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Destacamento Vial Autopista, que lograron localizar al joven y concretar su detención.

Detenido por intento de robo en la autopista buenos aires-la plata.

Detenido por intento de robo en la autopista buenos aires-la plata.

Durante las averiguaciones, los investigadores descubrieron que Estigarribia ya tenía un pedido de captura y detención vigente por una causa de robo simple. Ese expediente se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Tras confirmar sus antecedentes judiciales y la orden de detención, los efectivos trasladaron al sospechoso a la Comisaría Avellaneda 3ª, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Qué pasará con el motochorro detenido por la persecución

El joven de 19 años permanece detenido y deberá responder ante la Justicia por dos expedientes diferentes. Por un lado, enfrenta la acusación de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, vinculada con la persecución al motociclista en la autopista Buenos Aires-La Plata.

Por otro, continúa vigente la causa anterior por robo simple, que había motivado el pedido de captura en su contra. Estigarribia quedó a disposición del Juzgado de Garantías de Avellaneda, que deberá intervenir en su situación procesal, en tanto, no trascendieron detalles sobre la identidad del segundo sospechoso que participó de la persecución ni se informó sobre su detención.

En pocas palabras

  • Persecución en autopista: Dos motochorros persiguieron y amenazaron con un arma de fuego a un motociclista en la autopista Buenos Aires-La Plata.
  • Video y escape: La víctima registró el hecho con una cámara y logró escapar acelerando, para luego dar aviso a un agente de policía.
  • Detención de un sospechoso: La Policía detuvo en Dock Sud a Lautaro Nahuel Estigarribia, de 19 años, uno de los presuntos motochorros, quien ya tenía un pedido de captura.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
motochorros Autopista
Notas relacionadas
Quiso evitar que le robaran el auto y recibió cuatro disparos de los motochorros
"¿Me voy a morir?": el dramático momento en que motochorros atacaron a jóvenes con autismo a la salida del colegio
Mataron a un mecánico con más de 20 puñaladas en Moreno: por qué detuvieron a su esposa y a su hija

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar