Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity tras la polémica con Wanda Nara por Enzo Fernández

Valentina Cervantes pegó el portazo y renunció a MasterChef Celebrity (Telefe) luego de su polémica con Wanda Nara por Enzo Fernández.
Valentina Cervantes dio un paso al costado de MasterChef Celebrity tras el intercambio que mantuvo con Wanda Nara el pasado 4 de noviembre.
Desde el primer día del certamen culinario se notó una tensión latente entre la conductora del programa y la pareja del futbolista, luego de que trascendiera que la empresaria le habría escrito a su pareja durante unas vacaciones en las que coincidieron. La decisión llegó luego del cruce que tuvieron, donde Nara fue directa y dijo que todo lo que circuló no era cierto. Cervantes, aceptó cortantemente.
"Ya renunció y se despide en cinco días Valu Cervantes, mujer de Enzo Fernández", anunció Ángel de Brito en LAM (América TV).
Sobre el cruce entre Valentina y Wanda este 4 de noviembre, el conductor dio a conocer el detrás de escena: "Hubo una cosa que se editó. Wanda se hizo la picante y Valu no es ninguna gila y le respondió más picante".
"Valu le da gracia cada vez que Wanda la encara porque tiene los mensajes en su celular", agregó Yanina Latorre. "Se enteró porque él le mostró", concluyó.
Según trascendió, la renuncia de Valentina a estaba pactada desde hace varias semanas, ya que la influencer debía regresar a Inglaterra, donde vive junto al futbolista y su pequeña hija.
Una de las internas más comentadas de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo como protagonistas a Valentina Cervantes y Wanda Nara, conductora del certamen. En los últimos días trascendió que el motivo detrás de esta tensión tendría nombre y apellido: Enzo Fernández, aunque los detalles aún se mueven entre versiones y rumores.
Lo que llamó la atención de muchos fue descubrir que la esposa del campeón del mundo no tendría buena relación con la empresaria, y que ese distanciamiento comenzó a notarse en cada interacción dentro del programa. Cruces sutiles, comentarios irónicos y gestos de fastidio marcaron las últimas emisiones, evidenciando un clima cada vez más incómodo entre ambas.
Según contó Santiago Sposato en A la Tarde (América TV), todo habría comenzado por un episodio fuera de las cámaras. “Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés’”, reveló el periodista.
Lejos de pasar inadvertido, el futbolista decidió contárselo a su pareja. “Enzo vio el mensaje de ‘una chica rubia con tilde azul’ cuando volvió de caminar, y no fue Valu quien lo descubrió: "Lo lee, mientras estaba en el jardín de su casa, y va directamente a mostrárselo a Valentina’”, agregó.
Desde entonces, el vínculo entre ambas habría quedado marcado por la desconfianza, trasladando la tensión personal al set de grabación del exitoso reality de cocina.