Ángel de Brito reveló qué dos exparticipantes estarán en Gran Hermano Generación Dorada

Cabe recordar que Thiago Medina sufrió un accidente en moto a principios de septiembre y estuvo 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Tras la recuperación, su regreso al reality marca un nuevo capítulo en su historia televisiva.

Cuándo comenzará Gran Hermano Generación Dorada

Durante la quincuagésima tercera edición de los Premios Martín Fierro de Televisión 2025, Santiago del Moro sorprendió a todos los presentes con una noticia muy esperada: anunció la fecha de regreso de Gran Hermano, uno de los ciclos más exitosos de la pantalla chica.

Con el clásico sobre dorado en sus manos, el conductor reveló que Gran Hermano Generación Dorada debutará en febrero del año próximo. Esta nueva entrega promete romper moldes, ya que por primera vez reunirá en la casa a celebridades y participantes desconocidos.

"Vamos a convivir un tiempo con el mundial, va a estar lindo eso", comentó Del Moro, en alusión a que el reality se transmitirá en simultáneo con la Copa Mundial de Fútbol 2026, lo que podría generar momentos únicos dentro del juego.

Desde la producción ya anticiparon que se enviarán convocatorias a personalidades del espectáculo, creadores de contenido digital y exjugadores de temporadas anteriores.

A pesar de que esta edición contará con figuras reconocidas, la dinámica del programa se mantendrá intacta: aislamiento absoluto, desafíos semanales, nominaciones estratégicas y la decisión final en manos del público. Gran Hermano Generación Dorada buscará reinventarse sin perder la esencia que lo convirtió en un fenómeno cultural.