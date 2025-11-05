A24.com

Ángel de Brito reveló qué dos exparticipantes estarán en Gran Hermano Generación Dorada

Ángel de Brito contó que dos exparticipantes de Gran Hermano se sumarán a la nueva edición del reality. Los detalles.

5 nov 2025, 21:51
angel de brito
angel de brito

Este miércoles, en LAM (América TV), Ángel de Brito sorprendió con una noticia que sacudió a los fanáticos de Gran Hermano: dos exparticipantes muy queridos por el público se sumarán a la nueva edición del reality, Generación Dorada, que se emitirá por Telefe.

"Va a ingresar a la casa uno. Él va a ingresar a la casa y ella va a ser compañera de Laura (Ubfal) en el panel", lanzó el conductor en tono enigmático, generando expectativa en el estudio.

Una ex Gran Hermano anunció la separación de su novio y lo acusó de ejercer violencia contra ella

Minutos después, reveló los nombres que muchos esperaban: "Él es Thiago (Medina) y ella es Pestañela (Daniela Celis). Thiago entra a la casa y Pesteñela va a ser parte del debate", confirmó De Brito, oficializando el regreso de la pareja que se formó en la edición 2022.

Acto seguido, Fefe Bongiorno analizó la jugada de producción: "Está bien pensado porque a la primera que él empieza a estar con alguien, Daniela va a reaccionar". Por su parte, Yanina Latorre fue más filosa: "Con todo lo que lo bancó, más vale que el pibe se la corte en la casa y que no se le pare".

Cabe recordar que Thiago Medina sufrió un accidente en moto a principios de septiembre y estuvo 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Tras la recuperación, su regreso al reality marca un nuevo capítulo en su historia televisiva.

Cuándo comenzará Gran Hermano Generación Dorada

Durante la quincuagésima tercera edición de los Premios Martín Fierro de Televisión 2025, Santiago del Moro sorprendió a todos los presentes con una noticia muy esperada: anunció la fecha de regreso de Gran Hermano, uno de los ciclos más exitosos de la pantalla chica.

Con el clásico sobre dorado en sus manos, el conductor reveló que Gran Hermano Generación Dorada debutará en febrero del año próximo. Esta nueva entrega promete romper moldes, ya que por primera vez reunirá en la casa a celebridades y participantes desconocidos.

"Vamos a convivir un tiempo con el mundial, va a estar lindo eso", comentó Del Moro, en alusión a que el reality se transmitirá en simultáneo con la Copa Mundial de Fútbol 2026, lo que podría generar momentos únicos dentro del juego.

Desde la producción ya anticiparon que se enviarán convocatorias a personalidades del espectáculo, creadores de contenido digital y exjugadores de temporadas anteriores.

A pesar de que esta edición contará con figuras reconocidas, la dinámica del programa se mantendrá intacta: aislamiento absoluto, desafíos semanales, nominaciones estratégicas y la decisión final en manos del público. Gran Hermano Generación Dorada buscará reinventarse sin perder la esencia que lo convirtió en un fenómeno cultural.

