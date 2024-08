El acusado por el femicidio de la maestra en Córdoba declaró sobre la última vez que la vio

Asimismo, señaló que caminaron juntos hacia la intersección de las calles Emilio Olmos y Boulevard Guzmán, cerca de su departamento, y la invitó a subir luego de haber conseguido cocaína. La escena fue capturada por las cámaras de seguridad del lugar, que forman parte del material de la causa.

El acusado también afirmó que ambos consumieron sustancias esa noche y que ella, después de ir al baño, se fue por las escaleras para irse a otro departamento del mismo edificio. A partir de ese momento, según declaró, no la vio más.

Las cámaras registraron al acusado saliendo del departamento con bolsas de basura

En cuanto a las imágenes que lo registraron salir de su departamento en diferentes momentos y con varias bolsas de basura, el imputado justificó que había estado limpiando el lugar: “Había comida tirada por todos lados, muchas botellas de alcohol, muchas latas de cerveza, cigarrillos, sachet de mayonesa. Un total descuido”.

A su vez, precisó que durante esa limpieza se percató de que había varias gotas de sangre en el baño que pertenecían a Bulnes: “No me molestaba que hubiera un par de gotas de sangre porque no pertenecían a ningún hecho violento ni nada que me llamara la atención”.

Luego intentó aclarar los motivos de su poca actividad, ya que salió pocas veces de su departamento tras el encuentro con la docente: “Me encerré a tomar droga porque tenía mucha”, argumentó.

Por su parte, también declaró uno de los peritos encargados de analizar las 16 cámaras de la zona, que señaló que Anahí nunca salió del edificio en el que vivía el acusado.