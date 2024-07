El conmovedor relato de un adolescente que asistió a Bastian antes de morir: "Le dije que..."

El chico relató que estaba con su madre en el momento de la balacera. Primero, se aproximó a Bastian para asistirlo, y luego su mamá lo instó a subirse al coche para perseguir a los motochorros involucrados en el hecho.

"Mi mamá me dijo que me subiera para ir a buscar a los chorros que se estaban escapando, pero no los encontramos", lamentó el adolescente. Según explicó, conocía personalmente a Bastian y recordó a la víctima con cariño: "Era un buen pibe", añadió. El menor fallecido fue despedido en las redes con una gran cantidad de mensajes.

nwnw baleado wilde.jpg La imagen de Bastian junto a su madre, poco antes de recibir los dos disparos. Foto: captura de video.

Otra vez la inseguridad: el caso de Bastian Escalante, el nene asesinado en Wilde

Bastian Escalante, de 10 años, volvía a su casa después de jugar en su club de fútbol, en la localidad bonaerense de Wilde. Lo hacía en bicicleta, y acompañado de su madre. En un momento, tuvieron que comenzar a acelerar el paso para escapar de un tiroteo entre motochorros y un policía de civil. El nene terminó recibiendo dos tiros que resultaron fatales.

El trágico episodio ocurrió este miércoles pasadas las 20, en la calle Caxaraville entre Rondeau y Friuli, cuando Bastian salía acompañado por su madre de la Sociedad de Fomento Barrio de la Carne (Rondeau al 1900), donde el nene jugaba al fútbol.

Según el relato de los testigos, cuatro personas a bordo de dos motos intentaron asaltar a un policía vestido de civil, quien fue identificado como Juan Alberto García Tonzo, de 30 años. El efectivo, que reviste en el Comando de Patrullas de Avellaneda y estaba franco de servicio, iba a bordo de una motocicleta Rouser.