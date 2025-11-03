Los detalles de la agitada noche de Nicki Nicole y un famoso youtuber

Embed

¿Por qué se separaron Nicki Nicole y Lamine Yamal?

La sorpresiva separación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal dejó a sus seguidores llenos de dudas. Desde que comenzó su relación, la pareja había mostrado idas y vueltas que despertaban expectativa entre los fanáticos. Con 18 años él y 25 ella, muchos anticipaban que mantener el vínculo sería difícil, especialmente por la distancia geográfica y las exigencias profesionales de ambos.

Lamine, considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial, y Nicki, una de las artistas argentinas con más proyección internacional, enfrentaban los desafíos propios de carreras que implican viajes permanentes y agendas muy apretadas. La noticia de la ruptura fue dada a conocer por Yanina Latorre, quien la difundió en sus historias de Instagram, sorprendiendo a quienes seguían de cerca la relación.

"Fue por teléfono. Ella está acá en Buenos Aires y él en Barcelona", reveló la conductora de SQP (América TV), explicando que la distancia habría sido un factor clave en la decisión de separarse. Según la panelista, la ruptura se produjo poco después de que Nicki regresara a la Argentina tras su estadía en Europa, marcando un antes y un después en la pareja.

Aun así, todo indica que el final del romance se dio en buenos términos. "Seguramente ella viaje a Barcelona a fin de año y verán qué les pasa mientras tanto", agregó Yanina, sugiriendo que podría haber una posibilidad de reencuentro.

La periodista también comentó que ambos habían intentado mantener la noticia en reserva, aunque los motivos concretos de la separación no trascendieron. "No sé por qué no querían que se sepa", reconoció, destacando el perfil bajo que quisieron conservar frente a la exposición mediática.

La ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal deja en evidencia lo complejo que puede ser sostener una relación amorosa bajo la presión de carreras demandantes y la distancia. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos, esperando señales que indiquen si la historia entre la cantante y el joven futbolista podría tener una segunda oportunidad.