Los detalles de la agitada noche de Nicki Nicole y un famoso youtuber

Tras haberse separado de Lamine Yamal, Nicki Nicole estaría viviendo un romance con el reconocido youtuber Mernuel, según contó Ángel de Brito en Bondi Live.
Ángel de Brito brindó información sobre el vínculo amoroso de Nicki Nicole y un famoso youtuber.
"Nicki Nicole se está encajetando a Mernuel. Fue al streaming, pegaron onda y después estuvieron en un boliche", contó el conductor de Ángel Responde.
El peirodista leyó al aire la información que le llegó por parte de una fuente. "Un amiga mía ayer la vio irse de un boliche con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos", contó Ángel.
"Todo el mundo estaba especulando esto porque de la nada ella se metió al stream de Yanina el otro día. Y ayer estuvieron juntos en Picheo, un boliche de Capital", fue el mensaje que le llegó al conductor.
La sorpresiva separación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal dejó a sus seguidores llenos de dudas. Desde que comenzó su relación, la pareja había mostrado idas y vueltas que despertaban expectativa entre los fanáticos. Con 18 años él y 25 ella, muchos anticipaban que mantener el vínculo sería difícil, especialmente por la distancia geográfica y las exigencias profesionales de ambos.
Lamine, considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial, y Nicki, una de las artistas argentinas con más proyección internacional, enfrentaban los desafíos propios de carreras que implican viajes permanentes y agendas muy apretadas. La noticia de la ruptura fue dada a conocer por Yanina Latorre, quien la difundió en sus historias de Instagram, sorprendiendo a quienes seguían de cerca la relación.
"Fue por teléfono. Ella está acá en Buenos Aires y él en Barcelona", reveló la conductora de SQP (América TV), explicando que la distancia habría sido un factor clave en la decisión de separarse. Según la panelista, la ruptura se produjo poco después de que Nicki regresara a la Argentina tras su estadía en Europa, marcando un antes y un después en la pareja.
Aun así, todo indica que el final del romance se dio en buenos términos. "Seguramente ella viaje a Barcelona a fin de año y verán qué les pasa mientras tanto", agregó Yanina, sugiriendo que podría haber una posibilidad de reencuentro.
La periodista también comentó que ambos habían intentado mantener la noticia en reserva, aunque los motivos concretos de la separación no trascendieron. "No sé por qué no querían que se sepa", reconoció, destacando el perfil bajo que quisieron conservar frente a la exposición mediática.
La ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal deja en evidencia lo complejo que puede ser sostener una relación amorosa bajo la presión de carreras demandantes y la distancia. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos, esperando señales que indiquen si la historia entre la cantante y el joven futbolista podría tener una segunda oportunidad.