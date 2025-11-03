Aseguran que Juana Viale y Marcela Tinayre están peleadas y sin diálogo

Sobre la decisión de Viale de no asistir al evento, Pallares agregó: “Sabíamos que Juana no iba a ir y que Marcela no iba a decir nada”, a lo que sumó una afirmación contundente: “No fue al cumpleaños por enojo”, sin brindar mayores precisiones sobre el origen del conflicto que mantiene alejadas a madre e hija.

Mientras tanto, Marcela Tinayre también dio que hablar con un gesto público. En sus redes sociales compartió un posteo con una chicana dirigida a su madre, Mirtha Legrand, que podría tener respuesta en los próximos días. Todo indica que, lejos de calmarse, el entorno familiar de las divas de la televisión atraviesa uno de sus momentos más tensos.

Embed

¿Cómo fue el desafío que realizó Juana Viale en Brasil?

Juana Viale compartió una profunda reflexión en sus redes sociales luego de participar en el Ironman de San Pablo, Brasil, una exigente competencia que combina ciclismo, natación y running.

La actriz y conductora publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes y un video de su participación en el multitudinario evento que reúne a deportistas de todo el mundo. En su posteo, Juana expresó sus sensaciones tras cumplir su objetivo deportivo y destacó el esfuerzo que implicó esa intensa preparación física durante varios meses.

Embed

"¡En un año logré lo impensado! Madre de tres. Colegio. Reuniones. Tres trabajos. Giras. Aprender textos. Estudiar invitados. Y en paralelo mis entrenamientos. Mi meta para ese 21 de septiembre. No sabía correr. No sabía andar en bici. Solo sabía nadar", comenzó escribiendo la nieta de Mirtha Legrand.

"Un mes antes de Ironman, no pude correr más. Los 21k fue mi última prueba. Después vino cuidar mi rodilla. Miedos. Inseguridades. Frustración. Me infiltré 4 días antes de la competencia", recordó.

En ese sentido, Juana contó cómo logró equilibrar su trabajo, su vida familiar y los entrenamientos para poder estar presente en la competencia: "Trabajé el viernes, me tomé un vuelo y llegué a San Pablo. Todo nervios. Perdí el DNI en el aeropuerto (lo tenía en mi cartera), perdí mi teléfono (lo tenía en la mano), organizando a distancia la vida de mis hijos. Quién los lleva, quién los trae, todo".

También relató cómo vivió las horas previas a la carrera, donde se mezclaban la ansiedad y la adrenalina: "Sábado: organizar todo de la carrera, buscar las cosas, dejar la bici, probar un poquito la rodilla (no sabía que iba a pasar). Domingo: 2 AM amanecer. Desayunar como una titán a las 3 AM (no existe hambre pero sabes que ese alimento lo vas a necesitar). 6 AM largamos... Miedo. Adrenalina... y la certeza que tenía que llegar!".

Además, hizo una mención especial a su novio, Yago Lange, con quien está en pareja desde 2022, y destacó el apoyo incondicional que le brindó: "Todo esto no lo hubiese logrado si @yagolange no hubiese estado ahí, cuando había tormenta (no climática), cuando llovía salado de mis ojos, o cuando mi cuerpo no podía más. El acompañarme en silencio en mis frustraciones. En alentarme a que podía".

Finalmente, Juana cerró su mensaje con emoción: "Mucho para contar... Llegué y fui feliz haciendo deporte. Superándome a mí misma. 6 horas 39 minutos tarde. Y fueron las 6 horas 39 minutos más épicas que experimenté. Podría seguir escribiendo... ¡¡¡Feliz feliz feliz!!!".