Se supo quién es la nueva panelista de Intrusos en reemplazo de Karina Iavícoli

Por qué Karina Iavícoli abandona Intrusos

La salida de Karina Iavícoli de Intrusos no fue improvisada ni conflictiva. La periodista explicó que su decisión de dejar el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich tuvo que ver con una búsqueda personal y profesional, más que con un desgaste interno. Tras varios años en el programa, sintió que era momento de encarar un nuevo desafío.

Según contó, la propuesta de Ángel de Brito para sumarse nuevamente a LAM la sedujo por el formato, el ritmo del programa y el lugar que ocupa dentro del universo del espectáculo. “Es un programa que me divierte y donde me siento cómoda”, dejó trascender, marcando que el cambio responde a una elección y no a una ruptura.

Otro punto clave en su decisión fue el equilibrio con su vida personal. Iavícoli remarcó que prioriza su rol como madre y que el nuevo esquema laboral le permite organizar mejor sus tiempos, algo que hoy considera fundamental.

De esta manera, Karina cierra una etapa en Intrusos en buenos términos y apuesta a un regreso fuerte a LAM, un ciclo que conoce bien y donde buscará volver a destacarse con su estilo filoso y su información de primera mano.