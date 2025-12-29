A24.com

Se supo quién es la nueva panelista de Intrusos en reemplazo de Karina Iavícoli

Cambios, pases inesperados y una silla que ya tiene nueva dueña. Mientras una figura histórica del programa prepara su desembarco en otro ciclo fuerte del canal, Intrusos suma nombres conocidos para encarar el verano y mantener encendida la pantalla de América TV. Enterate de quién se trata.

29 dic 2025, 19:20
Desde el próximo 5 de enero, Intrusos (América TV), el ciclo vespertino conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, tendrá movimientos en su mesa panelista. En medio de vacaciones, descansos programados y reacomodamientos internos, el programa apostó por caras conocidas para reforzar su equipo durante la temporada de verano 2026.

Según pudo saber Primicias Ya, quienes se suman a la mesa son: Natalie Weber y Daniel Ambrosino, dos nombres con experiencia en el mundo del espectáculo y la información caliente. En especial, el arribo de Weber marca un nuevo paso dentro del canal, ya que la modelo y panelista viene trabajando en América desde hace tiempo, con participaciones recurrentes en distintos programas.

En paralelo, se confirmó que Karina Iavícoli dejará Intrusos para sumarse a LAM, el histórico ciclo de Ángel de Brito que también se emite por América TV. Un pase que no pasa desapercibido y que vuelve a mover las fichas dentro de la grilla del canal.

Estos cambios se enmarcan en una reorganización general de la pantalla de América, que decidió no bajar el ritmo durante el verano y mantener una programación activa, con figuras rotando, apuestas nuevas y un objetivo claro: seguir atrapando al televidente incluso en temporada de verano.

Por qué Karina Iavícoli abandona Intrusos

La salida de Karina Iavícoli de Intrusos no fue improvisada ni conflictiva. La periodista explicó que su decisión de dejar el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich tuvo que ver con una búsqueda personal y profesional, más que con un desgaste interno. Tras varios años en el programa, sintió que era momento de encarar un nuevo desafío.

Según contó, la propuesta de Ángel de Brito para sumarse nuevamente a LAM la sedujo por el formato, el ritmo del programa y el lugar que ocupa dentro del universo del espectáculo. “Es un programa que me divierte y donde me siento cómoda”, dejó trascender, marcando que el cambio responde a una elección y no a una ruptura.

Otro punto clave en su decisión fue el equilibrio con su vida personal. Iavícoli remarcó que prioriza su rol como madre y que el nuevo esquema laboral le permite organizar mejor sus tiempos, algo que hoy considera fundamental.

De esta manera, Karina cierra una etapa en Intrusos en buenos términos y apuesta a un regreso fuerte a LAM, un ciclo que conoce bien y donde buscará volver a destacarse con su estilo filoso y su información de primera mano.

     

 

