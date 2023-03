El dramático pedido de los padres del venezolano asesinado en Palermo: "No sabemos cómo recuperar su cuerpo"

Embed

Luego, en medio del dolor por la muerte de su hijo, el padre contó todas las dificultades que deben afrontar para poder recuperar el cuerpo de su hijo. “No podemos ir a la Argentina. No sé qué hacer ni cómo hacer para recuperar su cuerpo, pero nos gustaría que nos puedan ayudar a repatriarlo. Somos gente sin bienes ni fortuna. Me duele en el alma no poder traer a mi hijo, la mejor persona del mundo”, afirmó Asdrúbal.

Mientras María Angélica trabaja como docente en Venezuela, su esposo es militar retirado del Ejército. Ambos insisten en que no cuentan con el dinero para repatriar el cuerpo de su hijo: “No tenemos posibilidades económicas para llegar a la Argentina. Llamamos por teléfono, nos comunicamos con gente, pero no sabemos qué hacer. Pasa el tiempo y el cuerpo de mi hijo sigue ahí”, afirmó la mujer.

"Dame el celular o te mato": cómo se produjo el crimen del joven venezolano

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cerca de las 2:15, cuando la víctima se encontraba junto a un amigo frente a una vivienda ubicada en la calle Aráoz al 1400, en el barrio porteño de Palermo.

Según explicaron las fuentes a la agencia Télam, mientras se encontraban charlando, ambos hombres de nacionalidad venezolana fueron abordados por un delincuente armado que los amenazó.

juan robo palermo.avif Juan Francisco Fernández Acosta, el joven que murió asesinado luego de que le robaran el celular.

"Dame el celular, ¿o querés morir?", les dijo el ladrón, tras lo cual forcejeó con la víctima, quien recibió un impacto de bala en la cabeza.

Tras ello, el delincuente se dio a la fuga con el celular robado, mientras que Fernández Acosta fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde ingresó "en un estado muy grave y con un pronóstico desfavorable", indicaron fuentes hospitalarias. Horas después, falleció.