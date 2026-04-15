Brutal ataque en un hogar de niños de La Plata: una nena de 7 años terminó internada

Minutos después, personal del hogar ingresó al baño y la encontró tirada en el piso, llorando y con signos evidentes de dolor.

la-nena-sigue-internada-foto-tn-ZCRCFEQ2KBBU3OPSNJSSIOCHR4 La nena sigue internada.

El reclamo de la familia: “No nos avisaron”

La situación generó fuerte indignación en la familia, que cuestionó que no se les informara de inmediato lo ocurrido. El padrastro de la nena fue quien la retiró del lugar horas después y notó comportamientos extraños: estaba cambiada, bañada y con una actitud distante.

A pesar de esas señales, la llevó a la escuela. Sin embargo, cerca de las 13:30, las autoridades escolares pidieron que la retiraran de urgencia porque la nena decía sentirse mal.

El cuadro se agravó y terminó internada

Con el paso de las horas, su estado empeoró: presentó fiebre cercana a los 39 grados, vómitos, dolor de cabeza intenso y dolor abdominal. En un momento crítico, incluso sus labios se tornaron violetas, lo que motivó su traslado urgente al hospital.

Recién durante la tarde, la familia recibió un mensaje desde el hogar en el que se les informó que la nena había sido golpeada horas antes.

image-427-860x645 Una niña de 7 años fue brutalmente golpeada por un grupo de menores en La Plata.

Investigación judicial en curso

Tras lo ocurrido, se radicó la denuncia y se inició una investigación en la UFI N° 7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5.

El abogado de la familia, Ignacio Barrios, aseguró que la menor presenta “lesiones físicas y psicológicas” y remarcó que necesita asistencia urgente.

Fuentes cercanas al caso indicaron que ya se tomaron medidas en función de la gravedad del hecho, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades dentro de la institución.