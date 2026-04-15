Brutal ataque en un hogar de niños de La Plata: una nena de 7 años terminó internada
La familia denunció que el hecho no fue informado en el momento y que recién se enteraron horas después. Además, agregaron que otras menores la redujeron y la atacaron con patadas.
Brutal ataque a una nena de 7 años en un comedor de La Plata: los padres denuncian que fue golpeada en el baño..
Una nena de 7 años fue víctima de una violenta agresión dentro de un hogar de día en La Platay debió ser internada por la gravedad de los golpes. Según denunció su familia, otras menores la redujeron en el baño del establecimiento y la atacaron con patadas en distintas partes del cuerpo.
El hecho ocurrió en la Casa de Niños y Niñas del Padre Cajade, una institución que asiste a chicos de familias vulnerables con alimentación y actividades educativas. La menor ya recibió el alta médica, pero permanece con secuelas psicológicas y debe usar un cuello ortopédico por las lesiones sufridas.
De acuerdo a la denuncia, el episodio ocurrió durante la mañana del 11 de abril en uno de los baños del lugar. En ese momento, la nena estaba junto a otras chicas cuando fue sorprendida, tirada al piso y golpeada con patadas en la cabeza, la espalda y las costillas.
Según su propio relato, una de las agresoras incluso habría cerrado la puerta para impedir que pidiera ayuda. En medio de la golpiza, la menor alcanzó a gritar: “Déjenme, por favor”, lo que alertó a las educadoras.
Minutos después, personal del hogar ingresó al baño y la encontró tirada en el piso, llorando y con signos evidentes de dolor.
El reclamo de la familia: “No nos avisaron”
La situación generó fuerte indignación en la familia, que cuestionó que no se les informara de inmediato lo ocurrido. El padrastro de la nena fue quien la retiró del lugar horas después y notó comportamientos extraños: estaba cambiada, bañada y con una actitud distante.
A pesar de esas señales, la llevó a la escuela. Sin embargo, cerca de las 13:30, las autoridades escolares pidieron que la retiraran de urgencia porque la nena decía sentirse mal.
El cuadro se agravó y terminó internada
Con el paso de las horas, su estado empeoró: presentó fiebre cercana a los 39 grados, vómitos, dolor de cabeza intenso y dolor abdominal. En un momento crítico, incluso sus labios se tornaron violetas, lo que motivó su traslado urgente al hospital.
Recién durante la tarde, la familia recibió un mensaje desde el hogar en el que se les informó que la nena había sido golpeada horas antes.
Investigación judicial en curso
Tras lo ocurrido, se radicó la denuncia y se inició una investigación en la UFI N° 7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5.
El abogado de la familia, Ignacio Barrios, aseguró que la menor presenta “lesiones físicas y psicológicas” y remarcó que necesita asistencia urgente.
Fuentes cercanas al caso indicaron que ya se tomaron medidas en función de la gravedad del hecho, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades dentro de la institución.