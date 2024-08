"El encapuchado": la teoría que resurge con fuerza tras la declaración de un primo de Loan

"Yo estaba en mi domicilio, recibo un llamado de mi sobrino y me dice: ‘Tía, se nos perdió nuestro hermano’. Yo pensando que se perdió en 9 de Julio, en el pueblo, porque no tenía conocimiento de que él había venido al campo", relató Lidia.

Inmediatamente, la mujer y su esposo se dirigieron en moto hacia el lugar. En el camino, se encontraron con Bernardino Antonio Benítez, uno de los detenidos. "Cuando veníamos, nos cruzamos con Benítez, sin la remera. En ese momento no me llamó la atención porque no sabía con quién estuvo el nene", recordó Lidia. Sin embargo, más tarde se percató de la importancia del detalle: "Yo recapacito a los dos días: ¿por qué este señor se iba sin remera?".

Loan_almuerzo.jpg

Caso Loan: qué dijo la mujer sobre "el encapuchado"

Un dato clave aportado por Lidia involucra a Benítez y un hombre encapuchado. "Esa noche, mi esposo iba en su camioneta hacia el campo donde se perdió el nene, y en la ruta lo paró Antonio, que hacía dedo. Estaba con una remera marrón, llevaba una linterna e iba acompañado de otro muchacho que se cubría el rostro con una capucha blanca".

Según Lidia, ambos hombres pidieron bajar mucho antes del lugar de búsqueda. Además, expresó su frustración por la falta de control policial y la dirección de la investigación: "Acá no tenemos control desde el primer día. ¿Cómo no va a haber un control policial en la entrada de 9 de Julio? Si el nene, supuestamente, seguía acá".

La inquietante teoría que puede cambiar el caso Loan: "Un encapuchado se lo llevó"

A 54 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, uno de los nenes que declaró en Cámara Gesell dio una inquietante teoría que podría ayudar a resolver el caso. Según contó Nahuel Suárez en A24, el menor dijo que un encapuchado se llevó a Loan a upa".

El testimonio se produjo este lunes, frente a los jueces y fiscales que vieron la declaración del menor. Esto refuerza la teoría de que Loan no estaría perdido, sino que fue sustraído por una persona del círculo íntimo de la familia, que estuvo en el almuerzo.