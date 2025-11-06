Violento asalto en Solano: cuatro delincuentes armados robaron un comercio y amenazaron a una nena
Durante el hecho, se llevaron cuatro televisores y los teléfonos celulares de los empleados del comercio. Luego escaparon a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok.
Los delincuentes le apuntaron con un arma a una nena.
Un brutal robo a mano armada conmocionó a los vecinos de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes. El hecho ocurrió el 4 de noviembre en un comercio ubicado sobre la Avenida San Martín al 2200, donde cuatro hombres armados irrumpieron de manera violenta y se llevaron dinero, televisores y celulares.
Según la denuncia policial, los delincuentes redujeron rápidamente al personal del local y amenazaron a los presentes. En uno de los videos de las cámaras de seguridad se ve el momento en que uno de los asaltantes apunta con un arma a una nena que estaba jugando dentro del negocio, lo que generó una fuerte conmoción en la zona.
Durante el asalto, robaron cuatro televisores, los teléfonos celulares de los empleadosy dinero del comercio. Luego escaparon a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok blanca, que horas más tarde fue encontrada abandonada.
El Grupo Táctico Operativo (GTO) de Quilmes inició de inmediato la investigación. Con la ayuda del Centro de Emergencias Quilmes, los efectivos lograron identificar la patente del vehículo utilizado en la huida gracias al análisis de las cámaras de seguridad.
Embed
Con esa información, los agentes realizaron un operativo en la intersección de Cala y Rosa, en la localidad de Almirante Brown, donde encontraron la camioneta sospechosa.
Durante la inspección, comprobaron que los grabados de los cristales coincidían con una patente que tenía pedido de secuestro activo por robo automotor, emitido el mismo 4 de noviembre por la UFI Nº 6 de Lomas de Zamora. Además, dentro del vehículo se hallaron boletas del comercio asaltado, lo que confirmó la vinculación directa con el robo de San Francisco Solano.
La investigación continúa
La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego” y quedó en manos de la Justicia, que mantiene la búsqueda de los cuatro delincuentes que participaron del asalto.
Mientras tanto, el video del violento episodio —en el que se observa la amenaza a la menor— se viralizó en redes sociales, generando indignación entre los vecinos y comerciantes de la zona, quienes reclaman mayor presencia policial y patrullaje en el área.