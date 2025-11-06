Violento asalto en Solano: cuatro delincuentes armados robaron un comercio y amenazaron a una nena

Embed

Con esa información, los agentes realizaron un operativo en la intersección de Cala y Rosa, en la localidad de Almirante Brown, donde encontraron la camioneta sospechosa.

Durante la inspección, comprobaron que los grabados de los cristales coincidían con una patente que tenía pedido de secuestro activo por robo automotor, emitido el mismo 4 de noviembre por la UFI Nº 6 de Lomas de Zamora. Además, dentro del vehículo se hallaron boletas del comercio asaltado, lo que confirmó la vinculación directa con el robo de San Francisco Solano.

La investigación continúa

La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego” y quedó en manos de la Justicia, que mantiene la búsqueda de los cuatro delincuentes que participaron del asalto.

fueron-cuatro-los-delincuentes-que-participaron-en-el-asalto-foto-captura-tn-2RGWWUBOV5FPTDT3G3RXSM43WQ Fueron cuatro los delincuentes que participaron en el asalto.

Mientras tanto, el video del violento episodio —en el que se observa la amenaza a la menor— se viralizó en redes sociales, generando indignación entre los vecinos y comerciantes de la zona, quienes reclaman mayor presencia policial y patrullaje en el área.