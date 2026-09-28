Aseguran que la China Suárez está furiosa con Mauro Icardi por su posteo sobre París

Varela también marcó una diferencia clave entre lo que publicó Icardi y lo que la propia actriz dijo en las pocas entrevistas que brindó: para ella, el noviazgo comenzó el 29 de noviembre.

"Es la fecha oficial, Mauro habla de otra cosa y eso a la China no le gustó. De hecho, no lo reposteó ni nada", agregó.

Con el posteo de Icardi otra vez en boca de todos, la China vuelve a quedar en el centro de la escena por un capítulo que, según se dice, prefería dejar atrás. Habrá que ver si el futbolista o la actriz se refieren al tema en los próximos días.

La teoría explosiva sobre el motivo real del viaje de La China Suárez a París

En Intrusos (América Tv) analizaron el posteo de Mauro Icardi y Natalie Weber sacó a la luz una explosiva y desconocida versión.

La panelista indicó que en aquel viaje a París, la China Suárez habría tenido la intención inicial de encontrarse con otro famoso pero terminó coincidiendo con el jugador, por entonces pareja de Wanda Nara.

"Los rumores son que ella no viaja a París para encontrarse con Mauro, viaja a París para encontrarse con otra persona. Mauro habría sido el descarte", precisó Weber.

Sobre ese encuentro que tuvo lugar a fines de septiembre de 2021, completó: "No sé si estuvo o no con la otra persona pero es famosa por supuesto. Y terminó estando con Mauro".