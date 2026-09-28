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¡Fuerte reacción!

Aseguran que la China Suárez está furiosa con Mauro Icardi por su posteo sobre París

Paula Varela reveló la interna detrás del mensaje que el futbolista publicó el fin de semana, en el que dejó a la vista que su historia con la actriz comenzó cuando todavía no estaba definida su situación con Wanda Nara.

28 sept 2026, 16:32
Aseguran que la China Suárez está furiosa con Mauro Icardi por su posteo sobre París

Aseguran que la China Suárez está furiosa con Mauro Icardi por su posteo sobre París

Aseguran que la China Suárez está furiosa con Mauro Icardi por su posteo sobre París

Aseguran que la China Suárez está furiosa con Mauro Icardi por su posteo sobre París

Mauro Icardi volvió a las redes sociales el fin de semana y, fiel a su estilo, lo hizo con una publicación que generó polémica. El futbolista decidió blanquear la fecha en la que empezó su historia de amor con La China Suárez.

Subió una foto del hotel Le Royal Monceau, en París, y escribió: "El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia". Al final del mensaje agregó "21.09.21", la fecha de aquel famoso primer encuentro.

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El posteo fue suficiente para que todos se pusieran a hacer cálculos. La conclusión fue inmediata: Icardi estaba confirmando que el vínculo con la China comenzó cuando todavía estaba con Wanda Nara.

Cuando muchos creían que la actriz estaría feliz con esta demostración pública de amor, Paula Varela aseguró que la realidad es completamente opuesta. En Intrusos (América TV), la panelista sostuvo: "A ella no le gustó nada y a su mamá menos. La China, mediáticamente la pasó pésimo, sufrió mucho cuando explotó el Wandagate y esto es una forma de revivirlo".

Varela también marcó una diferencia clave entre lo que publicó Icardi y lo que la propia actriz dijo en las pocas entrevistas que brindó: para ella, el noviazgo comenzó el 29 de noviembre.

"Es la fecha oficial, Mauro habla de otra cosa y eso a la China no le gustó. De hecho, no lo reposteó ni nada", agregó.

Con el posteo de Icardi otra vez en boca de todos, la China vuelve a quedar en el centro de la escena por un capítulo que, según se dice, prefería dejar atrás. Habrá que ver si el futbolista o la actriz se refieren al tema en los próximos días.

La teoría explosiva sobre el motivo real del viaje de La China Suárez a París

En Intrusos (América Tv) analizaron el posteo de Mauro Icardi y Natalie Weber sacó a la luz una explosiva y desconocida versión.

La panelista indicó que en aquel viaje a París, la China Suárez habría tenido la intención inicial de encontrarse con otro famoso pero terminó coincidiendo con el jugador, por entonces pareja de Wanda Nara.

"Los rumores son que ella no viaja a París para encontrarse con Mauro, viaja a París para encontrarse con otra persona. Mauro habría sido el descarte", precisó Weber.

Sobre ese encuentro que tuvo lugar a fines de septiembre de 2021, completó: "No sé si estuvo o no con la otra persona pero es famosa por supuesto. Y terminó estando con Mauro".

En pocas palabras

  • China Suárez furiosa: La actriz estaría enojada por un posteo de Mauro Icardi que reaviva el escándalo.
  • Contradicción de fechas: El futbolista publicó una fecha que difiere de la que la China Suárez mencionó públicamente.
  • Versión alternativa del viaje: Se especula que Suárez viajó a París para encontrarse con otra persona, no con Icardi.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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