El hermano de Loan habló sobre la foto del nene en Colombia: "Es muy parecido"

De acuerdo a sus dichos, el abogado Burlando y su equipo legal están trabajando arduamente para verificar la identidad del niño en cuestión y han planeado un viaje a Colombia para investigar más a fondo. "Están ahí lo antes posible, están por aterrizar allá", comentó.

A pesar del optimismo cauteloso debido a las similitudes observadas en las fotos y ciertos gestos corporales del niño que coinciden con los de Loan, aún no hay pruebas concluyentes. "Lo único que tenemos en estos momentos es el botín... pero hasta ahora no tengo nada muy concreto", añadió el familiar.

Loan: la familia se ilusiona con la foto que apareció

La búsqueda de Loan Danilo Peña a 50 días de su desaparición no cesa, pese a no obtener resultados positivos. Esta vez, una nueva pista activa la esperanza con una imagen que vendría de Colombia, que muestra a un nene con rasgos muy parecidos al menor de 5 años.

Sobre esto, María, su madre dijo: “Estoy más ilusionada, tengo esperanza de que aparezca. Me mostraron la foto y parece Loan”. Por su parte, Mariano, otro hermano del nene añadió: “Queremos ir paso a paso y no ilusionarnos para ir para lo seguro. Mi mamá no tiene dudas, pero hay que ser cautos”.

La imagen llegó a través de un grupo en las redes sociales de la mano de la familia. La Jueza Federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo tendrá la posibilidad de sumar esta información a la causa.