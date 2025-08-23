Más problemas: Gimena Accardi y Andrés Gil vivieron un duro contratiempo en su viaje a Bahía Blanca

Por otro lado, la periodista también hizo comentarios sobre la obra de teatro, destacando la repercusión que está teniendo entre el público, tras la polémica de los últimos días: "Para hoy estaba todo lleno, pero para mañana todavía quedan entradas. Es raro que no esté completo, porque es un teatro chico".

"Me cuentan que la situación entre ellos sigue siendo tensa. Todo lo que trascendió en la prensa genera incomodidad para ambos. Trae repercusiones a nivel familiar y obliga a dar explicaciones; la relación es complicada. Una parte habló y la otra decidió emitir un comunicado. Gimena, cuando habla, nunca nombra a Andrés Gil; se refiere a un compañero con familia y recomienda que tengan cuidado", sumó la panelista de A la Tarde (América TV).

El fuerte posteo de Andrés Gil tras ser señalado como el tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Andrés Gil optó por expresarse públicamente a través de las redes sociales luego de que Gimena Accardi revelara que le había sido infiel a Nico Vázquez, un hecho que desencadenó la separación de la pareja tras 18 años juntos.

Durante su participación en Olga, la actriz dejó en claro que la infidelidad ocurrió con alguien ajeno al medio y despegó de cualquier implicación a Gil, su compañero en la obra teatral En otras palabras, frente a los rumores que lo señalaban como el supuesto tercero en discordia.

La pareja de Cande Vetrano decidió romper el silencio desde su cuenta de Instagram y compartió un comunicado para desmentir cualquier trascendido que lo vincule con Gimena Accardi.

"Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso", indicó el actor.

Además, se refirió a lo ocurrido en las últimas horas: "Me duele todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento".

"Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias", finalizó Andrés Gil desde sus historias.