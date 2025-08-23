A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Pequeño percance

Más problemas: Gimena Accardi y Andrés Gil vivieron un duro contratiempo en su viaje a Bahía Blanca

Juntos, y en medio de los rumores y preguntas sobre que habría ocurrido entre ellos, en Secretos Verdaderos contaron que Gimena Accardi y Andrés Gil enfrentaron imprevistos que alteraron sus planes de viaje rumbo a Bahía Blanca. ¿Qué les pasó?

23 ago 2025, 21:26
Más problemas: Gimena Accardi y Andrés Gil vivieron un duro contratiempo en su viaje a Bahía Blanca
Más problemas: Gimena Accardi y Andrés Gil vivieron un duro contratiempo en su viaje a Bahía Blanca

Más problemas: Gimena Accardi y Andrés Gil vivieron un duro contratiempo en su viaje a Bahía Blanca

En medio de la separación con Nico Vázquez y los rumores que los vinculaban, Gimena Accardi viajó junto a Andrés Gil a Bahía Blanca para la presentación de la obra En otras palabras, dirigida por el protagonista de Rocky y expareja de la actriz. Sin embargo, la experiencia no fue como esperaban.

En un móvil desde el teatro Don Bosco, donde se lleva a cabo la función, explicaron en Secretos Verdaderos (América TV) que, finalmente, los protagonistas no pudieron viajar en avión el viernes 22 de agosto como estaba previsto, sino que lo hicieron un día después y en auto. Según detallaron en el ciclo conducido por Luis Ventura, el cambio se debió al paro de controladores aéreos que, por cierto, afectó a más de 10.500 pasajeros.

Leé también

Moria Casán respaldó firmemente a Gimena Accardi tras la polémica separación con Nico Vázquez

Moria Casán salió a respaldar firmemente a Gimena Accardi tras la polémica separación con Nico Vázquez

“Con todo el problema del aeropuerto, viajaron hoy en auto y llegaron alrededor de las 18:30 al teatro. Muy tranquilos. Viajaron en el mismo auto: ellos dos y el productor (Damián)", detalló Julieta Muñoz, periodista que se encontraba en la ciudad bonaerense, sobre cómo se realizó la logística del viaje. Cora Debarbieri, por su parte, sumó: "Damián es la mano derecho de Nico".

"Manejaba el productor y Andrés Gil lo acompañaba. Gime iba atrás. La relación de amistad parece mantenerse, se los vio juntos en el hotel, pero nada más", detalló Julieta a lo ya dicho.

Por otro lado, la periodista también hizo comentarios sobre la obra de teatro, destacando la repercusión que está teniendo entre el público, tras la polémica de los últimos días: "Para hoy estaba todo lleno, pero para mañana todavía quedan entradas. Es raro que no esté completo, porque es un teatro chico".

"Me cuentan que la situación entre ellos sigue siendo tensa. Todo lo que trascendió en la prensa genera incomodidad para ambos. Trae repercusiones a nivel familiar y obliga a dar explicaciones; la relación es complicada. Una parte habló y la otra decidió emitir un comunicado. Gimena, cuando habla, nunca nombra a Andrés Gil; se refiere a un compañero con familia y recomienda que tengan cuidado", sumó la panelista de A la Tarde (América TV).

Embed

El fuerte posteo de Andrés Gil tras ser señalado como el tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Andrés Gil optó por expresarse públicamente a través de las redes sociales luego de que Gimena Accardi revelara que le había sido infiel a Nico Vázquez, un hecho que desencadenó la separación de la pareja tras 18 años juntos.

Durante su participación en Olga, la actriz dejó en claro que la infidelidad ocurrió con alguien ajeno al medio y despegó de cualquier implicación a Gil, su compañero en la obra teatral En otras palabras, frente a los rumores que lo señalaban como el supuesto tercero en discordia.

La pareja de Cande Vetrano decidió romper el silencio desde su cuenta de Instagram y compartió un comunicado para desmentir cualquier trascendido que lo vincule con Gimena Accardi.

"Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso", indicó el actor.

Además, se refirió a lo ocurrido en las últimas horas: "Me duele todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento".

"Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias", finalizó Andrés Gil desde sus historias.

IG Andrés Gil - descargo

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gimena Accardi Andrés Gil Nicolás Vázquez

Lo más visto