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La terrible denuncia contra una mujer de 71 años por lo que hacía con su hijo con síndrome de Down: los videos

Imágenes registradas dentro de la vivienda muestran distintos episodios de violencia contra el hombre de 31 años, que también fue amenazado con un cuchillo.

Denuncian a una mujer de 71 años por golpear y amenazar a su hijo. (Foto: captura)

Denuncian a una mujer de 71 años por golpear y amenazar a su hijo. (Foto: captura)

Una mujer de 71 años fue denunciada en Fontana, Chaco, por presuntamente maltratar física y psicológicamente a su hijo de 31 años, quien tiene síndrome de Down. Cámaras de seguridad instaladas dentro de la vivienda registraron varios episodios de violencia ocurridos durante los últimos meses y el material ya quedó en manos de la Justicia.

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El caso salió a la luz este miércoles a partir de una denuncia anónima. Cerca de las 15, el Departamento de Violencia Familiar y Género recibió una llamada en la que una mujer alertaba sobre una situación de violencia intrafamiliar en una vivienda ubicada en Santa Fe al 3900, en la localidad de Fontana.

Según el relato de la denunciante, la madre, que se moviliza en silla de ruedas, ejercía violencia contra su hijo. Ante la advertencia, efectivos policiales se trasladaron hasta el domicilio, hablaron con vecinos y posteriormente ingresaron a la propiedad.

Allí entrevistaron al hermano de la víctima, quien aseguró que el hombre de 31 años sufría agresiones físicas y psicológicas por parte de su madre. Además, entregó a los investigadores una serie de videos y fotografías que registraban distintos episodios.

Uno de los videos, fechado el 18 de septiembre, muestra a la mujer mientras intenta que su hijo coma. Ante la negativa del hombre, se observa que lo golpea en la cara, lo toma del cuello y luego de las orejas, mientras le da órdenes a los gritos.

La secuencia continúa incluso después de que el hombre accede a comer. En el lugar aparecen además otras dos mujeres que, según se observa en la grabación, no intervienen para detener la situación.

Los registros entregados a la Policía indicarían que no se habría tratado de un episodio aislado. En otro video correspondiente al 23 de marzo donde se ve a la mujer sostener un sachet de leche y, después de ordenarle a su hijo que lo tome, termina arrojándoselo ante la falta de respuesta.

El 5 de abril, otra cámara registró una nueva situación. En esa oportunidad, la mujer aparece golpeándolo con un palo en los brazos mientras le ordena que no toque un sachet de leche.

Otro episodio ocurrió el 25 de mayo, cuando nuevamente habría utilizado un palo para golpearlo mientras le exigía que fuera a cambiarse.

La amenaza con un cuchillo que también quedó grabada

Uno de los registros más recientes corresponde al 11 de septiembre y muestra una situación ocurrida durante el almuerzo. Según se observa en la filmación, la mujer le ordenó a su hijo que comiera y, ante su negativa, lo amenazó con un cuchillo mientras continuaba gritándole.

Los videos y fotografías fueron incorporados a las actuaciones judiciales y serán analizados para determinar las responsabilidades en cada uno de los episodios denunciados.

Qué determinó la Justicia tras la denuncia en Fontana

La investigación quedó a cargo de Marcelo Stachula, de la Fiscalía Penal N°1, quien intervino de oficio y caratuló inicialmente el expediente como supuesta violencia intrafamiliar.

Además, se dispuso elevar las actuaciones a la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana (M.U.I.T.) y enviar una copia al Juzgado de Familia de turno para que intervenga dentro de sus competencias.

En paralelo, familiares del hombre señalaron que una de sus hermanas había iniciado en enero gestiones para hacerse cargo de su cuidado ante el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (Iprodich).

En pocas palabras

  • Denuncia judicial: Mujer de 71 años denunciada por maltratar a su hijo con síndrome de Down.
  • Registros de violencia: Cámaras de seguridad captaron golpes, amenazas con cuchillo y palo contra la víctima.
  • Investigación en curso: Fiscalía penal intervino de oficio y elevó las actuaciones al Juzgado de Familia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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