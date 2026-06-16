El inquietante audio de la mujer acusada de matar a su hija: "Antes que la jueguen..."

femicidio de la joven El estremecedor mensaje que una joven le dedicó a su madre antes de que la asesinara: "Mi mamá...". (Foto: redes sociales)

Ante la denuncia, efectivos policiales acudieron de inmediato a la vivienda familiar y encontraron a la joven sin vida dentro del domicilio. La acusada había manifestado previamente su preocupación por una posible partida de Pamela de Tres Isletas.

Segun trascendió a la prensa, la sospechosa habría contactado al tío de la víctima y le comentó que no quería que se fuera de la ciudad y le pasara algo. Por eso le dijo que prefería hacerlo ella por sus propios medios.

Esa declaración, sumada al audio incorporado al expediente, es una de las principales líneas de análisis de los investigadores.

Qué encontraron los peritos en la escena

La vivienda donde ocurrió el crimen, ubicada en el barrio Griseti, fue preservada durante varias horas para la realización de peritajes.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron:

Una cuchilla de carnicero con manchas compatibles con sangre.

Teléfonos celulares.

Diversos elementos considerados de interés para la causa.

El cuerpo de Pamela fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia y otros estudios forenses.

Los peritos determinaron que la joven presentaba múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el rostro. Además, detectaron lesiones en las manos compatibles con maniobras de defensa, lo que indicaría que intentó resistirse al ataque.

madre detenida La madre confesó haber asesinado a su hija. (Foto: caputra Via País)

La frase de Pamela sobre su mamá que hoy conmueve

Uno de los aspectos que más desconcierta a los investigadores es que, según los testimonios recolectados hasta el momento, madre e hija mantenían una relación aparentemente normal y no existían denuncias previas por conflictos familiares.

Semanas antes de ser asesinada, Pamela había compartido en Facebook una publicación dedicada a su madre que hoy adquiere un significado estremecedor. “Mi mamá lo es todo”, escribió la joven junto a emojis de amor y una frase final que decía: “Hija única”.

La publicación se viralizó tras conocerse el crimen y se convirtió en uno de los elementos más impactantes de una causa que todavía no tiene una hipótesis definitiva sobre el motivo que llevó a Irma Gladis Pérez a asesinar a su propia hija.

La situación judicial de la acusada

Por disposición del fiscal Roggero, Pérez permanece detenida mientras avanza la investigación. La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio y los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas previas al ataque.

Ahora, el análisis del audio enviado antes del crimen podría transformarse en una pieza clave para comprender qué pasó y cuál fue el verdadero desencadenante de una tragedia que conmocionó a toda la provincia.