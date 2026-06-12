Femicidio de Agostina Vega: Moria Casán mostró el nuevo video que complica a Claudio Barrelier

"Tal como contó la dueña de la ferretería que él nunca llegó a la pueta del local sino que directamente le pasaban desde afuera lo que iba cargando al auto. Pero ahí se ve un movimiento extraño adentro de ese Ford Ka", puso en contexto sobre la particular acción de Barrelier.

Al ver las imágenes, Moria Casán analizó sobre el caso que conmueve a todo el país: "El padre de Agostina está diciendo que hay una organización criminal, que tendríamos trata de personas y narcotráfico, que nosotros desde el primer momento sin der detectives lo dijimos desde el primer momento porque era todo tan oscuro y todo tan raro que acá no podía ser una persona para llegar a semejante atrocidad", concluyó.

Cabe recordar que por el crimen de Agostina también fueron detenidos Soledad Andreani, ex pareja de Barrelier, y Osvaldo Fassetta, vecino de él.

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El fuerte pedido de Moria Casán por Agostina Vega antes del Mundial 2026

Moria Casán abrió su programa en medio de un clima totalmente mundialista antes de su inicio pero no se olvidó del crimen de Agostina Vega en Córdoba que conmociona al país.

"Clima mundialista, con todo, ahora todo es una circunferencia, todo es una pelota“, arrancó entre risas la One al entrar al estudio vestida con los colores de la Selección Argentina.

En ese sentido, ya más seria, Moria Casán dio un importante llamado de atención: "Que este cotillón del Mundial no nos anestesie eh, todo lo que tenemos que tratar. No nos olvidemos de Agostina“, aseguró.

“Estamos en la previa del Mundial. Acá los argentos con todo, mi amor. ¡Argentina, aguante! Y no nos olvidemos de todo lo que no nos tenemos que olvidar por el cotillón del Mundial, por favor te lo pido”, reiteró firme la conductora.