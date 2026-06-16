La causa por el femicidio de Agostina Vega ingresa en una etapa decisiva. El fiscal Raúl Garzón citó a declaración indagatoria a los tres detenidos vinculados con el crimen de la adolescente de 14 años ocurrido en Córdoba.
Claudio Barrelier, señalado como el presunto autor del crimen, y Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados de encubrimiento, deberán declarar ante el fiscal Raúl Garzón. La investigación intenta determinar si el acusado actuó solo y cómo se ejecutó el traslado del cuerpo.
Los tres detenidos por el femicidio de Agostina Vega serán indagados: qué busca esclarecer la Justicia
La causa por el femicidio de Agostina Vega ingresa en una etapa decisiva. El fiscal Raúl Garzón citó a declaración indagatoria a los tres detenidos vinculados con el crimen de la adolescente de 14 años ocurrido en Córdoba.
El principal acusado es Claudio Barrelier, imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género. En tanto, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani están acusados por encubrimiento. Los tres deberán concurrir junto a sus abogados defensores y podrán optar por declarar o abstenerse de responder preguntas.
La indagatoria de Barrelier está prevista para este martes, mientras que Fassetta y Andreani fueron convocados para el miércoles.
De acuerdo con la investigación, la fiscalía sostiene que cada uno de los detenidos habría cumplido un papel específico y que el principal sospechoso no habría actuado completamente solo.
Barrelier es señalado como el presunto autor material del crimen. Para los investigadores, Agostina ingresó a la vivienda de barrio Cofico el 23 de mayo y entre esa noche y la madrugada del día siguiente habría sido abusada y asesinada por asfixia.
La reconstrucción judicial indica que el acusado mantuvo el cuerpo durante varias horas y posteriormente inició un plan para hacerlo desaparecer.
Osvaldo Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía unos diez meses. Según la investigación, ambos se conocieron por su vínculo con el ambiente futbolero y por su simpatía por Instituto.
Los dos residían en la misma vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis de la fiscalía, ocurrió el asesinato. A través de esa relación, Fassetta habría tomado contacto con Agostina y con su madre.
Soledad Andreani, expareja de Barrelier, es investigada por haberle facilitado el Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
La fiscalía sospecha que, tras el traslado, la mujer habría lavado el vehículo. Entre las principales evidencias figuran registros de cámaras y otros elementos que los ubican juntos después del femicidio.
La hipótesis judicial sostiene que, durante la mañana del lunes posterior al crimen, Barrelier cargó los restos en el auto perteneciente a Andreani y los llevó hasta un terreno ubicado en barrio Ampliación Ferreyra. Allí los habría enterrado con el objetivo de ocultar pruebas y dificultar el avance de la investigación.
Ahora, los investigadores intentan determinar si Barrelier recibió ayuda después del crimen, qué elementos habría utilizado para descuartizar el cuerpo y cómo logró conservarlo durante varias horas.
También buscan establecer si existieron otras maniobras de encubrimiento posteriores al asesinato.
En paralelo, la Legislatura de Córdoba comenzó a analizar la posibilidad de impulsar un jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón y contra Iván Rodríguez, quien había detenido a Barrelier hace un año y posteriormente dispuso su liberación.
Rodríguez fue designado este año como fiscal adjunto del nuevo organismo de control penitenciario de la provincia.