En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Agostina Vega
Córdoba
Femicidio

Los tres detenidos por el femicidio de Agostina Vega serán indagados: qué busca esclarecer la Justicia

Claudio Barrelier, señalado como el presunto autor del crimen, y Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados de encubrimiento, deberán declarar ante el fiscal Raúl Garzón. La investigación intenta determinar si el acusado actuó solo y cómo se ejecutó el traslado del cuerpo.

Banner Seguinos en google DESK
Los tres detenidos por el femicidio de Agostina Vega serán indagados: qué busca esclarecer la Justicia

Los tres detenidos por el femicidio de Agostina Vega serán indagados: qué busca esclarecer la Justicia
Leé también Agostina Vega: apareció una nueva testigo y contó una experiencia inquietante con Barrelier
Agostina Vega: apareció una nueva testigo y contó una experiencia inquietante con Barrelier.

La indagatoria de Barrelier está prevista para este martes, mientras que Fassetta y Andreani fueron convocados para el miércoles.

claudio-barrelier

El rol que la fiscalía atribuye a cada uno de los imputados

De acuerdo con la investigación, la fiscalía sostiene que cada uno de los detenidos habría cumplido un papel específico y que el principal sospechoso no habría actuado completamente solo.

Barrelier es señalado como el presunto autor material del crimen. Para los investigadores, Agostina ingresó a la vivienda de barrio Cofico el 23 de mayo y entre esa noche y la madrugada del día siguiente habría sido abusada y asesinada por asfixia.

La reconstrucción judicial indica que el acusado mantuvo el cuerpo durante varias horas y posteriormente inició un plan para hacerlo desaparecer.

CASO AGOSTINA VEGA: VIDEO MUESTRA A BARRELIER Y SOLEDAD DESPUÉS DEL FEMICIDIO
CASO AGOSTINA VEGA: VIDEO MUESTRA A BARRELIER Y SOLEDAD DESPUÉS DEL FEMICIDIO

La relación entre Fassetta y Barrelier: la sospecha sobre Soledad Andreani y el Ford Ka

Osvaldo Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía unos diez meses. Según la investigación, ambos se conocieron por su vínculo con el ambiente futbolero y por su simpatía por Instituto.

Los dos residían en la misma vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis de la fiscalía, ocurrió el asesinato. A través de esa relación, Fassetta habría tomado contacto con Agostina y con su madre.

agostina

Soledad Andreani, expareja de Barrelier, es investigada por haberle facilitado el Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

La fiscalía sospecha que, tras el traslado, la mujer habría lavado el vehículo. Entre las principales evidencias figuran registros de cámaras y otros elementos que los ubican juntos después del femicidio.

La reconstrucción del traslado del cuerpo

La hipótesis judicial sostiene que, durante la mañana del lunes posterior al crimen, Barrelier cargó los restos en el auto perteneciente a Andreani y los llevó hasta un terreno ubicado en barrio Ampliación Ferreyra. Allí los habría enterrado con el objetivo de ocultar pruebas y dificultar el avance de la investigación.

Ahora, los investigadores intentan determinar si Barrelier recibió ayuda después del crimen, qué elementos habría utilizado para descuartizar el cuerpo y cómo logró conservarlo durante varias horas.

También buscan establecer si existieron otras maniobras de encubrimiento posteriores al asesinato.

Analizan un posible jury contra dos fiscales

En paralelo, la Legislatura de Córdoba comenzó a analizar la posibilidad de impulsar un jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón y contra Iván Rodríguez, quien había detenido a Barrelier hace un año y posteriormente dispuso su liberación.

Rodríguez fue designado este año como fiscal adjunto del nuevo organismo de control penitenciario de la provincia.

Fiscal Ivan Rodríguez 3

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agostina Vega Córdoba Noticias A24
Notas relacionadas
Caso Agostina Vega: tres pedidos de jury frenan la asunción del fiscal que liberó a Barrelier
Filtran el audio donde Claudio Barrelier le mintió al papá de Agostina Vega: "Yo no tengo..."
Video: le robaron al equipo de A24 en Córdoba mientras cubría el caso Agostina Vega

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar