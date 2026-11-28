Pero uno de los elementos que más se destacaron fue la extensa cola del diseño, que acompañaba sus movimientos y le aportaba un efecto teatral al conjunto. Los detalles brillantes y las transparencias terminaron de darle al vestuario una impronta audaz, ideal para el escenario.

La participación de Wanda se sumó así a una serie de apariciones especiales que María Becerra viene incorporando en sus conciertos. En otras funciones también desfilaron Zaira Nara, Valentina Cervantes, Eva De Dominici y Marta Fort, entre otras figuras, transformando distintos momentos del espectáculo en una auténtica pasarela de celebridades.

Cuál fue la firme reacción de la exempleada de Wanda Nara tras el fallo millonario a su favor

La resolución judicial favorable a Lucía “Luli” Oliver, quien trabajó como asistente personal y secretaria privada de Wanda Nara, tuvo una primera reacción de la exempleada, que rompió el silencio después de conocerse el fallo en el juicio laboral que inició contra la conductora. En diálogo con Majo Martino, la mujer se refirió al resultado de la demanda y recordó cómo fue su relación con la empresaria y su familia.

La sentencia, que lleva fecha del 26 de noviembre de 2026, se conoció un día después en Bondi Live. Allí, Pepe Ochoa dio detalles de la resolución judicial, que establece que Wanda Nara deberá abonarle a Oliver $11.200.583 más los intereses correspondientes. Si se contemplan los honorarios, la cifra alcanza los $17.629.681, todavía sin contabilizar los intereses. Además, en el ciclo señalaron que la defensa de la conductora tiene previsto apelar.

El conflicto había salido a la luz en noviembre de 2025, cuando Oliver presentó una demanda en la que aseguró que comenzó a trabajar para Wanda en marzo de 2023. Entre sus responsabilidades estaban la organización de cuestiones familiares, la coordinación del personal doméstico y la gestión de turnos médicos.

También denunció que trabajaba sin una registración laboral adecuada y que debía emitir facturas para percibir un sueldo mensual de $1.500.000, que, según su presentación, se redujo a $1.000.000 en febrero de 2025. Su reclamo contemplaba salarios adeudados e indemnización por despido sin causa.

Ahora, tras conocerse el fallo, Oliver dejó en claro que el desenlace judicial no significa que esté celebrando lo ocurrido. “Contenta y festejando no estoy. Lo que se dio fue demás porque tenia una excelente relación con ella, su familia e hijos. Con todos. Me comporté muy bien como empleada y persona”, expresó ante Majo Martino.

En SQP (América TV), además, hizo referencia a la exposición mediática que atravesó durante el conflicto: “Dormí tranquila desde el día uno sabiendo que ellos lo saben y pensaban eso de mi, asi como también la gente que me conoce saben como soy, pero fue horrible pasar por una exposición de cosas que se dijeron en todos los programas que encima era mentira”.

Por último, resumió cuál fue su postura durante todo el proceso judicial: "Lo más importante fue quedarse callada y que la Justicia tomara la decisión en base a lo que yo presente".