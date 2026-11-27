La panelista explicó que el horario de salida de su trabajo en Crónica complica su rutina: “Estamos en negociaciones por cuestiones de horario. Salgo tarde de Crónica, llevo dos años durmiendo cinco horas”.

En ese contexto, se refirió al trato con la conductora. “Con Moria tengo la mejor coordinación, si no llegamos a un acuerdo es por los horarios, no por ella”, aseguró.

Qué pasará con María Fernanda Callejón en el programa de Moria Casán

María Fernanda Callejón adelantó en exclusiva a PrimiciasYa.com que no seguirá en La mañana con Moria (eltrece) porque hasta el momento no llegó a un acuerdo para continuar. La actriz confirmó su decisión después de varios cruces al aire con Moria Casán.

“Lo que sí te puedo adelantar que no continuaré, porque hasta el momento no hubo acuerdos, y también algunas cositas nuevas tengo en mente”, aseguró. Sobre los intercambios con la conductora, explicó: “El cruce es algo normal dentro de lo que es un programa que no deja de tener chispa y debate”.

De cara a lo que viene, la actriz contó que ya tiene otras propuestas sobre la mesa. “Con mi mánager estamos evaluando varias cositas: tanto en tele, como teatro y también algo que se está negociando afuera”, adelantó.