Amalia Díaz Guiñazú habló sobre las internas en el panel de La mañana con Moria (eltrece) La periodista contó cómo vive el clima de trabajo, dio su versión del cruce con Nazarena Di Serio y se refirió a su continuidad en el ciclo de Moria Casán.
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Amalia Díaz Guiñazú habló del clima que se vive detrás de cámara y dejó una incógnita sobre su continuidad en el ciclo de Moria Casán.
Amalia Díaz Guiñazú habló sobre las internas en el panel de La mañana con Moria (eltrece) La periodista contó cómo vive el clima de trabajo, dio su versión del cruce con Nazarena Di Serio y se refirió a su continuidad en el ciclo de Moria Casán.
En el programa matutino, los cruces ya vienen en cadena. María Fernanda Callejón discutió con Moria y también con el invitado Enzo Aguilar. A eso se sumó el chat paralelo que la conductora sacó a la luz. El tema se picó cuando Di Serio le reprochó a Díaz Guiñazú un supuesto insulto a Guillermo Capuya.
Sobre ese chat, Amalia contó que se había enterado hacía poco y que ya percibía cierta distancia entre algunos compañeros. “Con Moria estoy bien, pero si no es lindo lo que pasa. Me enteré el otro día que había un chat paralelo, pero la verdad es que se nota como que hay un bloque aparte, y tienen derecho que se yo”, expresó.
La periodista también dio su versión del cruce con Di Serio. “No me pelee, respondí. Estaba sentada tranquila y empezaron a mentir sobre mi”, dijo. Sobre el episodio que involucró al Dr. Capuya, agregó: “Estaban diciendo que insulté a Capuya y es mentira”.
La panelista explicó que el horario de salida de su trabajo en Crónica complica su rutina: “Estamos en negociaciones por cuestiones de horario. Salgo tarde de Crónica, llevo dos años durmiendo cinco horas”.
En ese contexto, se refirió al trato con la conductora. “Con Moria tengo la mejor coordinación, si no llegamos a un acuerdo es por los horarios, no por ella”, aseguró.
María Fernanda Callejón adelantó en exclusiva a PrimiciasYa.com que no seguirá en La mañana con Moria (eltrece) porque hasta el momento no llegó a un acuerdo para continuar. La actriz confirmó su decisión después de varios cruces al aire con Moria Casán.
“Lo que sí te puedo adelantar que no continuaré, porque hasta el momento no hubo acuerdos, y también algunas cositas nuevas tengo en mente”, aseguró. Sobre los intercambios con la conductora, explicó: “El cruce es algo normal dentro de lo que es un programa que no deja de tener chispa y debate”.
De cara a lo que viene, la actriz contó que ya tiene otras propuestas sobre la mesa. “Con mi mánager estamos evaluando varias cositas: tanto en tele, como teatro y también algo que se está negociando afuera”, adelantó.