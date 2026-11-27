Qué argumentó la defensa para pedir el traslado

Según el escrito, la seguridad perimetral del barrio cerrado permitiría evitar el contacto directo de periodistas con el empresario y actuar como un “filtro de legalidad material” para impedir “vías de hecho periodísticas” y situaciones de “sensacionalismo”.

La mudanza, remarcaron, no modificaría las condiciones de control de la prisión domiciliaria ni la geolocalización de la tobillera electrónica. Antes de tomar una decisión, la defensa solicitó que el juez dé intervención al Ministerio Público Fiscal y disponga una inspección del inmueble en Pilar.

Elías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio, está detenido desde 2025 y busca cambiar el lugar donde cumple la prisión domiciliaria. (Foto: archivo).

La constatación estaría a cargo de la Oficina de Delegados Judiciales y de la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Federal, con el objetivo de verificar que el dispositivo de vigilancia funcione correctamente y que el complejo cuente con controles de acceso adecuados.

El antecedente de otro pedido de Piccirillo

No es la primera vez que el empresario intenta cambiar el lugar donde cumple la prisión domiciliaria. En julio pasado, el fiscal Franco Picardi y el juez Lijo rechazaron un pedido para mudarse al departamento de su pareja, ubicado en el barrio porteño de Núñez.

La solicitud había generado objeciones luego de que Francisco Hauque, el financista que denunció a Piccirillo por haberle plantado cocaína y un arma en un supuesto operativo policial, denunciara amenazas. A partir de esa presentación, se realizó un allanamiento en Banfield y se secuestró el teléfono celular del empresario.

Las causas que enfrenta el exmarido de Jesica Cirio

Piccirillo permanece bajo arresto domiciliario desde el 7 de noviembre de 2025, cuando la Cámara Federal le concedió el beneficio. Había sido detenido en marzo de ese año, luego de intentar escapar corriendo de Nordelta.

Está procesado por la presunta organización de una emboscada contra Hauque, quien le reclamaba una deuda de seis millones de dólares. Según la denuncia, Piccirillo habría colocado cocaína y una pistola 9 milímetros en el vehículo de su exsocio cuando lo fue a buscar para ir a cenar, y luego habría coordinado con policías de la Ciudad un falso operativo que terminó con su detención.