Qué se sabe del interés de Telefe por Juana Viale, Mirtha Legrand y Storylab

En ese contexto, en PrimiciasYa recibieron el dato de que Telefe tiene interés en Juana Viale, en Mirtha Legrand y en los productos de Storylab. Tras chequear durante toda la mañana, una fuente cercana a Mirtha no solo se los confirmó, sino que explicó que la productora de Nacho Viale necesita más horas de aire, y que si El Trece no se las concede, con más programas en pantalla, se llevarían todo.

Leyeron el mensaje de esa fuente en el aire: "Si el 13 no entrega más minutos, más minutos es más posibilidades de producción, se van a equivocar y van a perder todo. Y cuando decimos todo, incluimos a Mirtha Legrand".

En el panel agregaron que Telefe valora a Mirtha por su peso, sobre todo en un año político, y que la negociación empezó a moverse. También mencionaron un mal vínculo entre la productora y el canal y recordaron lo que pasó con Mirtha y Jimena Monteverde este año.