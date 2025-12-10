Milei suspendió la agenda oficial en Oslo y, sin ver a Corina Machado, anticipó su regreso a Buenos Aires

María Corina Machado tenía previsto llegar a Oslo este miércoles a la noche y brindar su suspendida conferencia de prensa a la medianoche desde el balcón del Gran Hotel de Oslo, en el que también se había hospedado Milei con su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Allí el presidente argentino esperaba concretar la frustrada foto.

Javier Milei en la entrega del premio Nobel de la Paz

Finalmente, sin mayores explicaciones sobre las causas que obligaron a suspender la agenda, Milei adelantó casi 2 horas su partida desde Oslo en el vuelo del Avión presidencial ARG-01 este miércoles a las 14,30, para arribar este jueves a las 7 de la mañana al Aeroparque Metropolitano. “El presidente anticipó su regreso porque tiene mucho trabajo por delante”, se limitó a explicar una fuente de Balcarce 50 cuando Milei ya estaba en vuelo de regreso a Buenos Aires.

Según señalan en la Casa Rosada, Milei quería llegar temprano a Buenos Aires para firmar este jueves los proyectos de reformas laboral, fiscal y penal y el Presupuesto 2026 que enviará este mismo jueves al Congreso para que empiecen a ser debatidos en sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre, con la posibilidad de extender las sesiones hasta enero y febrero.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, Milei había llegado el martes al Gran Hotel de Oslo vestido con el mameluco de YPF con la expectativa de traer una foto junto a Corina Machado, que finalmente, no pudo ser.

Hija Corina Machado Premio Nobel de la Paz 2

La propia Machado había invitado a Milei a integrar la delegación latinoamericana.

Milei se mostró en el acto junto a los otros presidentes latinoamericanos que apoyan a la oposición al regimen de Maduro y se muestran alienados al plan de Estados unidos en la región: Daniel Noboa (Ecuador); Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino Quintero (Panamá) y el electo Edmundo González Urrutia (Venezuela).

Adorni confirmó alineación total de Argentina a la estrategia de Trump en Venezuela

Manuel Adorni. Captura de pantalla.

En su primera conferencia de prensa con periodistas acreditados en la Casa Rosada, en su nuevo rol de jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó opinar públicamente sobre una posible incursión militar terrestre del gobierno de Donald Trump en Venezuela para derrocar al régimen de Nicolás Maduro.

Pero sin brindar mayores detalles, ratificó el total alineamiento geopolítico del Gobierno de Milei a Estados Unidos: “No podemos opinar porque no tenemos información en detalle de la operación, por lo tanto, no podemos hablar de cosas que no conocemos”, dijo Adorni ese miércoles desde la Sala de Conferencias de Casa Rosada.

Y agregó: “Para poder contestar sobre un tema tan delicado, necesitamos tener información completa antes de hablar”, se limitó a responder el jefe de Gabinete ante la pregunta sobre qué opinaba Argentina de la incursión de aviones norteamericanos en el espacio aéreo de Venezuela.

Otra fuente de la Casa Rosada admitió a A24.com que "Milei apoya todo lo que haga Trump", incluso si el plan estadounidense incluyera una incursión armada por tierra, de tropas estadounidenses en Venezuela. Algo que a nivel diplomático y oficial, por obvias razones, desde el Gobierno argentino evitan decirlo abiertamente.