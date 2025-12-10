Aseguran que Morena Rial está embarazada: el pedido que hizo ante la Justicia

Por el momento, la Justicia solo tomó nota de la presentación y derivó la responsabilidad a la jueza de primera instancia, quien deberá verificar la veracidad del embarazo y evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, la situación de Morena continúa sin modificaciones y su futuro procesal sigue en manos del avance de la causa.

¿Se complica el panorama judicial de Morena Rial?

Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena, y una vez más no por motivos alentadores. En pocos días pasó de estar cerca de obtener la prisión domiciliaria a enfrentar un panorama mucho más complicado: la causa en su contra podría ser elevada a juicio oral.

La decisión tomó impulso después de que el fiscal Patricio Ferrari solicitara avanzar formalmente con el proceso, respaldado por las múltiples denuncias que la relacionan con reiteradas entraderas a viviendas. El pedido cayó como un baldazo judicial en un contexto personal ya marcado por diversos conflictos.

Ángel de Brito lo confirmó al compartir en su cuenta de X el documento oficial del requerimiento. “Morena Rial elevada a juicio oral por ladrona”, escribió el conductor, citando el motivo por el cual la causa sigue adelante. Según lo que establece el Código Penal, de ser declarada culpable podría enfrentar una pena que llega hasta los 10 años de prisión.

La acusación sostiene que la joven habría colaborado en la organización de los robos, aportando información clave sobre las viviendas y sus dueños. Los delitos que se le imputan son de gravedad y, si el juez acepta el pedido de la fiscalía, deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

Morena está imputada junto a Alan Martín Fernández (24) y Lautaro Tomás Ledesma (23), ambos detenidos, y a Luna Alexandra González (20), quien hasta el momento continúa prófuga. Según explicaron en Clarín, “la defensa puede solicitar un juicio abreviado que implicaría un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en el que la joven reconoce los cargos que le atribuyen; en ese caso, la pena será, como mínimo, de tres años".

