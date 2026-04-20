SOLO CERATI regresa a Buenos Aires: el primer homenaje a la banda solista

La banda está conformada por músicos excepcionales que no sólo interpretan las canciones del grupo, sino que también han sabido agregarle su propio sello personal.

Asimismo, esta conformada por el baterista, Gabriel Muscio, y el bajista, Diego Sánchez, quienes sostienen la base de las canciones con precisión y fuerza.

Por otro lado, esta el tecladista, Gonzalo Lorenzo, el cual agrega textura y colores a las melodías, también participa Sebastián Bonura en 2da. guitarra, quien ofrece una base inexorablemente sólida, mientras que el vocalista y guitarrista, Brian Tolenti, logra capturar la esencia del sonido de CERATI con su voz versátil y su virtuosismo en la guitarra.

Para los fans de Cerati, esta puesta en escena es una oportunidad única de revivir las canciones de uno de los artistas más importantes de la música argentina interpretadas por una de las bandas que ha sabido honrar su legado con pasión y dedicación.

El grupo se presentará el 8 y 9 de Mayo a las 21 en el Teatro Premier, ubicado en Av. Corrientes 1565. Además, las entradas se podrán comprar por Plateanet o en la boletería del teatro.