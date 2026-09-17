La increíble explicación que dio el acusado del femicidio de Camila Vecchiarello ante la Justicia

Femicidio de Camila Agustina Vecchiarello. (Foto: archivo)

La declaración de Rivero: “Se puso loca y se acuchilló”

Ante el fiscal Adolfo Díaz, de la UFI Delitos Especiales, y el juez de Garantías Federico Rodríguez, Rivero dio su versión sobre lo ocurrido dentro de la vivienda que compartía con Camila.

Según su relato, la discusión comenzó cuando le comunicó a su pareja que tenía intención de regresar a Salta. De acuerdo con sus dichos, esa situación habría generado una reacción violenta de la joven.

Femicidio de Camila Agustina Vecchiarello. (Foto: archivo)

El acusado afirmó que Camila tomó un cuchillo y comenzó a herirse. Luego, sostuvo que ella salió corriendo por el pasillo, resbaló con la sangre y, al caer, se habría producido una nueva lesión con otro cuchillo.

“Se puso loca y se acuchilló”, habría sido la explicación que dio Rivero durante la audiencia. También aseguró que, al observar la situación, pensó en quitarse la vida porque no sabía cómo afrontar lo ocurrido.

Qué reveló la autopsia de Camila Vecchiarello

Los primeros resultados de la autopsia incorporados a la causa contradicen la explicación brindada por el acusado. Según la información preliminar, Camila murió como consecuencia de una hemorragia severa provocada por las heridas de arma blanca.

El informe determinó que la joven presentaba 10 puñaladas, y que las lesiones ubicadas en la zona del cuello fueron las que provocaron su muerte. Los peritos detectaron lesiones compatibles con un ataque con arma blanca y confirmaron que la joven estaba embarazada de pocas semanas. Rivero declaró que desconocía esa situación.

Femicidio de Camila Agustina Vecchiarello. (Foto: archivo)

El hallazgo del cuerpo y las pruebas secuestradas

El crimen fue descubierto el domingo pasado en el domicilio que la pareja compartía en Barreal. Efectivos de la Comisaría 33 de Barreal encontraron a Camila sin vida dentro de su dormitorio. La joven estaba sobre un charco de sangre, cubierta con una manta y presentaba múltiples heridas cortantes.

En el lugar también estaba Rivero, quien se encontraba inconsciente pero con signos vitales. El hombre tenía heridas que, según la investigación, serían autoinfligidas.

Los investigadores secuestraron distintos elementos considerados clave para la causa: dos cuchillos con rastros de sangre, teléfonos celulares, prendas de vestir y una manta utilizada para cubrir el cuerpo de la víctima.

Además, encontraron una carta manuscrita atribuida al acusado dirigida a familiares de ambos. “Esta vez no pude... me ganó la depresión... me parte el alma lo que voy a hacer”, decía parte del escrito.

La Justicia dictó prisión preventiva para el acusado

Luego de la declaración de Rivero, el fiscal Adolfo Díaz solicitó que permaneciera detenido mientras avanza la investigación. El juez Federico Rodríguez hizo lugar al pedido y ordenó la prisión preventiva por 12 meses.

La causa quedó caratulada como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una calificación que contempla la figura de femicidio.

Durante los próximos meses, la Justicia continuará con la realización de peritajes, análisis de dispositivos electrónicos y toma de declaraciones testimoniales para determinar cómo ocurrió el ataque.

La familia de Camila convocó a una marcha para pedir justicia

Tras conocerse los avances en la investigación, familiares y allegados de Camila convocaron a una movilización para reclamar justicia. La marcha está prevista para este viernes a las 18 en la Plaza 25 de Mayo de Rosario, en la esquina de Córdoba y Buenos Aires.

“Vamos a marchar para pedir justicia, para que su asesino pague por lo que les hizo a ella y a su bebé”, expresó Sami Vecchiarello, familiar de la joven.

Camila había nacido en Rosario y se encontraba en San Juan mientras avanzaba en su formación para ingresar a la Gendarmería Nacional. También había estudiado enfermería y su familia la recordó como una joven con una fuerte vocación de servicio.