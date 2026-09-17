La investigación por el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello, la joven rosarina de 26 años asesinada en Barreal, San Juan, sumó nuevos elementos tras la declaración de su pareja y principal acusado, Carlos Gonzalo Rivero.
Carlos Gonzalo Rivero habló ante la Justicia y dio su versión sobre lo ocurrido. Mientras avanza la investigación, la autopsia y las pericias aportaron nuevos elementos al expediente.
La increíble explicación que dio el acusado del femicidio de Camila Vecchiarello ante la Justicia. (Foto: archivo)
La investigación por el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello, la joven rosarina de 26 años asesinada en Barreal, San Juan, sumó nuevos elementos tras la declaración de su pareja y principal acusado, Carlos Gonzalo Rivero.
Durante la audiencia judicial, el hombre negó haber cometido el crimen y sostuvo una versión en la que afirmó que Camila “se puso loca y se acuchilló”. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia revelaron que la víctima recibió 10 puñaladas y murió por una hemorragia severa.
Además, los investigadores confirmaron que la joven estaba embarazada de pocas semanas al momento de su muerte, un dato que fue incorporado al expediente.
Tras escuchar la declaración del acusado, la Justicia dictó la prisión preventiva por un año para Rivero, quien quedó imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
Ante el fiscal Adolfo Díaz, de la UFI Delitos Especiales, y el juez de Garantías Federico Rodríguez, Rivero dio su versión sobre lo ocurrido dentro de la vivienda que compartía con Camila.
Según su relato, la discusión comenzó cuando le comunicó a su pareja que tenía intención de regresar a Salta. De acuerdo con sus dichos, esa situación habría generado una reacción violenta de la joven.
El acusado afirmó que Camila tomó un cuchillo y comenzó a herirse. Luego, sostuvo que ella salió corriendo por el pasillo, resbaló con la sangre y, al caer, se habría producido una nueva lesión con otro cuchillo.
“Se puso loca y se acuchilló”, habría sido la explicación que dio Rivero durante la audiencia. También aseguró que, al observar la situación, pensó en quitarse la vida porque no sabía cómo afrontar lo ocurrido.
Los primeros resultados de la autopsia incorporados a la causa contradicen la explicación brindada por el acusado. Según la información preliminar, Camila murió como consecuencia de una hemorragia severa provocada por las heridas de arma blanca.
El informe determinó que la joven presentaba 10 puñaladas, y que las lesiones ubicadas en la zona del cuello fueron las que provocaron su muerte. Los peritos detectaron lesiones compatibles con un ataque con arma blanca y confirmaron que la joven estaba embarazada de pocas semanas. Rivero declaró que desconocía esa situación.
El crimen fue descubierto el domingo pasado en el domicilio que la pareja compartía en Barreal. Efectivos de la Comisaría 33 de Barreal encontraron a Camila sin vida dentro de su dormitorio. La joven estaba sobre un charco de sangre, cubierta con una manta y presentaba múltiples heridas cortantes.
En el lugar también estaba Rivero, quien se encontraba inconsciente pero con signos vitales. El hombre tenía heridas que, según la investigación, serían autoinfligidas.
Los investigadores secuestraron distintos elementos considerados clave para la causa: dos cuchillos con rastros de sangre, teléfonos celulares, prendas de vestir y una manta utilizada para cubrir el cuerpo de la víctima.
Además, encontraron una carta manuscrita atribuida al acusado dirigida a familiares de ambos. “Esta vez no pude... me ganó la depresión... me parte el alma lo que voy a hacer”, decía parte del escrito.
Luego de la declaración de Rivero, el fiscal Adolfo Díaz solicitó que permaneciera detenido mientras avanza la investigación. El juez Federico Rodríguez hizo lugar al pedido y ordenó la prisión preventiva por 12 meses.
La causa quedó caratulada como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una calificación que contempla la figura de femicidio.
Durante los próximos meses, la Justicia continuará con la realización de peritajes, análisis de dispositivos electrónicos y toma de declaraciones testimoniales para determinar cómo ocurrió el ataque.
Tras conocerse los avances en la investigación, familiares y allegados de Camila convocaron a una movilización para reclamar justicia. La marcha está prevista para este viernes a las 18 en la Plaza 25 de Mayo de Rosario, en la esquina de Córdoba y Buenos Aires.
“Vamos a marchar para pedir justicia, para que su asesino pague por lo que les hizo a ella y a su bebé”, expresó Sami Vecchiarello, familiar de la joven.
Camila había nacido en Rosario y se encontraba en San Juan mientras avanzaba en su formación para ingresar a la Gendarmería Nacional. También había estudiado enfermería y su familia la recordó como una joven con una fuerte vocación de servicio.