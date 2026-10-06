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Quién es el joven acusado de atropellar a su amigo en venganza por una pelea

Los investigadores sostienen que embistió intencionalmente a Román Valdez, de 27, luego de una discusión que ambos habían tenido horas antes. Qué antecedentes tiene y cómo lo encontraron.

Quién es el joven detenido por atropellar a su amigo en Temperley

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El crimen ocurrió en una vivienda de Villa La Angostura y el padre de la nena quedó detenido como principal sospechoso. (Foto: Gentileza Diario La Voz).

La Policía Bonaerense encontró al joven este lunes por la noche en su domicilio del barrio Villa Galicia, en Lomas de Zamora. Durante el procedimiento también fue secuestrado el vehículo que, según la investigación, utilizó para embestir a Valdez: un Renault Clio gris oscuro.

Godoy quedó a disposición de la Justicia en una causa que fue caratulada como homicidio doloso en grado de tentativa. El fiscal Ignacio Torrigino sostiene, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, que el conductor habría tenido la intención de atropellar a la víctima.

Qué antecedentes tiene Pablo “Junior” Godoy

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, Godoy cuenta con antecedentes por agresiones, amenazas y narcomenudeo en el barrio. Sin embargo, hasta el momento no registra condenas por esos hechos.

El joven fue localizado en una vivienda del barrio Villa Galicia, ubicada a unas 13 cuadras del lugar donde ocurrió el ataque. Tras concretar la detención, efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la comisaría local realizaron un allanamiento en el domicilio.

La pelea entre los dos amigos que terminó en el ataque

Godoy y Valdez mantenían un vínculo cercano y, según establecieron los investigadores, eran amigos. La noche anterior al atropello habían salido juntos, pero durante la madrugada protagonizaron una discusión por un motivo que todavía no fue determinado.

Después de esa pelea, ambos se habrían buscado por el barrio. En ese contexto se produjo el encuentro del domingo por la mañana que terminó con Valdez gravemente herido.

El dato que llamó la atención de los investigadores es que, al momento del ataque, Valdez llevaba un hacha consigo. Ese elemento forma parte de la reconstrucción de los momentos previos al atropello y será analizado en el marco de la causa.

Cómo fue el atropello que quedó registrado por cámaras

El episodio ocurrió minutos después de las 10 de la mañana, en el barrio Villa Galicia. Valdez circulaba en bicicleta cuando fue embestido por detrás por el Renault Clio que conducía Godoy.

Tras el impacto, el conductor aceleró y escapó del lugar. El vehículo dobló hacia la calle Alemania en dirección al Camino General Belgrano, mientras la víctima quedó gravemente herida sobre el asfalto.

Personal del Comando de Patrullas municipal llegó luego de recibir una alerta y encontró a Valdez en el lugar. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Gandulfo, donde fue sometido a una operación y permanecía inconsciente.

Las cámaras de seguridad instaladas en distintos domicilios de la zona fueron determinantes para reconstruir la secuencia. A partir de esas imágenes, el fiscal Torrigino consideró que el atropello no habría sido accidental y avanzó con la imputación por tentativa de homicidio.

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