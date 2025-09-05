El ácido palito de Yanina Latorre a Sofi Martínez por su rol como periodista deportiva: "Solo le hizo..."

Yanina Latorre se pronunció sobre Sofi Martínez y su rol, para ella "algo sobrevalorado" como periodista deportiva, además de opinar sobre la participación de la mujer en los programas de deportes y la cosificación que suele realizarse.
Yanina Latorre expresó su opinión sobre la participación de Sofi Martínez como periodista deportiva en los principales eventos de la Selección Argentina de fútbol.
En los últimos tiempos, con el auge de las redes sociales y su creciente protagonismo en momentos clave, surgieron figuras femeninas destacadas en el periodismo deportivo, como la propia Sofi y Morena Beltrán, entre otras, quienes se consolidaron por su conocimiento del fútbol y la capacidad de comunicarlo con autoridad en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres.
Pero la conductora de SQP (América TV) difiere de la idea y así lo justificó: "Sofi es una gran influencer, pero no sé por qué la tienen como una gran periodista deportiva cuando solo le hizo una pregunta a Messi en el Mundial. Lo digo bien. Después, en todos los canales de deportes siempre ponen a chicas para no discriminar, pero las ponen de pelotud*s. Morena Beltrán no lo es, pero muchas no saben, y las ponen por lindas, y me parece mal por la chica. La cosifican".
"A Morena la saco porque de fútbol es bárbara, te puede gustar o no cómo piensa u opina, pero la tipa habla, ve el partido, sabe el nombre de los jugadores. Pero hay algunas que están y me pregunto: ¿qué hace ahí? Te hablo en deportes. No está bueno. Hay que poner gente que sepa del tema", elogió a la periodista de ESPN.
Con su desempeño en el Mundial de Qatar 2022, Martínez logró consolidarse como una de las periodistas deportivas más destacadas del país, escalando a un lugar privilegiado en los principales canales de televisión (TV Pública, ESPN y Telefe) y en plataformas digitales. Actualmente, cubre los partidos y eventos de la Selección Argentina, y es reconocida tanto por sus colegas como por el público por su conocimiento y profesionalismo.
Sofi Martínez se volvió viral en las redes tras el triunfo ante Croacia, luego de dirigirse desde el corazón a Lionel Messi al finalizar el partido de semifinales del Mundial Qatar 2022.
Con mucha emoción, la periodista se dirigió al astro tras el partido y le expresó: "Lo último que te voy a decir no es una pregunta... Se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa. Quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie... Atravesaste a cada uno de los Argentinos. De verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, la original, la trucha o la inventada. Marcaste la vida de todos".
Con lágrimas y emoción, Martínez continuó su mensaje a Messi: "Para mi es más grande que cualquier copa del mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. Ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tenés, así que gracias Capitán", finalizó.
Sus palabras emocionaron a todos los presentes y se convirtieron en uno de los momentos más recordados del Mundial que consagró a nuestro país como campeón, destacando la conexión entre el jugador y los fanáticos.