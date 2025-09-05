El ácido palito de Yanina Latorre a Sofi Martínez por su rol como periodista deportiva: "Solo le hizo..."

Embed

Con su desempeño en el Mundial de Qatar 2022, Martínez logró consolidarse como una de las periodistas deportivas más destacadas del país, escalando a un lugar privilegiado en los principales canales de televisión (TV Pública, ESPN y Telefe) y en plataformas digitales. Actualmente, cubre los partidos y eventos de la Selección Argentina, y es reconocida tanto por sus colegas como por el público por su conocimiento y profesionalismo.

Las emotivas palabras de Sofi Martínez a Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022

Sofi Martínez se volvió viral en las redes tras el triunfo ante Croacia, luego de dirigirse desde el corazón a Lionel Messi al finalizar el partido de semifinales del Mundial Qatar 2022.

Con mucha emoción, la periodista se dirigió al astro tras el partido y le expresó: "Lo último que te voy a decir no es una pregunta... Se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa. Quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie... Atravesaste a cada uno de los Argentinos. De verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, la original, la trucha o la inventada. Marcaste la vida de todos".

Con lágrimas y emoción, Martínez continuó su mensaje a Messi: "Para mi es más grande que cualquier copa del mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. Ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tenés, así que gracias Capitán", finalizó.

Sus palabras emocionaron a todos los presentes y se convirtieron en uno de los momentos más recordados del Mundial que consagró a nuestro país como campeón, destacando la conexión entre el jugador y los fanáticos.