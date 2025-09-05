La inesperada revelación de Wanda Nara sobre su pasado con Maxi López

"¿Sabías esto?", preguntó Verónica Lozano. "No. Y me imagino que el canal habrá hecho un esfuerzo enorme por conseguirlo. Es una persona muy cara", comentó la mediática.

"¿Vos seguís cobrando algo de eso?", retrucó Vero. "No, nuestras cuentas ya las arreglamos hace mucho", aclaró Wanda sobre su vínculo con el padre de sus hijos.

Se filtró una interna feroz entre dos figuras de MasterChef Celebrity

Tras el partido de la Selección Argentina frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe aprovechó el prime time para presentar una de sus grandes apuestas del año: la nueva edición de MasterChef Celebrity.

La presentación oficial de los participantes estuvo a cargo de Wanda Nara y Vero Lozano, quienes revelaron los nombres de las figuras que se medirán en el popular certamen de cocina.

La conductora del formato internacional fue abriendo los sobres con los nombres de los participantes y, en algunos casos, comentaba detalles o recordaba viejos conflictos.

En un momento, Wanda abrió un sobre con el nombre de la periodista Susana Roccasalvo. Antes de anunciar su incorporación al programa, la rubia aprovechó para sincerarse sobre su relación con la conductora de Implacables (El Nueve).

"Tengo cero onda... te diría la peor de las ondas. No puedo creer que esté... ¿Cómo le va a dar la cara para verme? ¿Me dirá en la cara todo lo que dice de mí en su programa? Yo suelo olvidarme, pero a mí me mandan las capturas", expresó Wanda.

La lista completa de figuras que estarán en MasterChef Celebrity

La espera finalmente llegó a su fin. Este jueves, después del partido entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe aprovechó el prime time para presentar una de sus apuestas más fuertes del año: la nueva edición de MasterChef Celebrity. Wanda Nara, junto a Vero Lozano, fueron las encargadas de revelar oficialmente a las figuras que competirán en el reality culinario.

Las conductoras fueron sacando bolas numeradas y, con cada número, anunciaron los nombres de los participantes. Cuando Vero sacó el número 12, se confirmó que Pablo Lescano, de Damas Gratis, se pondrá el delantal. Luego, con el número 21, se anunció la participación de Evangelina Anderson.

El número 15 trajo consigo a Alex Pelao, el influencer que arrasa en TikTok con sus videos virales. También se sumará Valentina Cervantes, pareja del campeón del mundo Enzo Fernández, quien debutará en la televisión argentina.

Con el número 14, Wanda y Vero anunciaron a Luis Ventura, que mostrará sus habilidades en la cocina. A él se suman Sofi Martínez, periodista deportiva; la cantante La Joaqui; el tenista Diego “Peque” Schwartzman; y la influencer Momi Giardina.

La sorpresa más comentada llegó con el número 10: Wanda Nara reveló que su ex, Maxi López, formará parte del certamen. A continuación, se sumaron más nombres: Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango y Susana Roccasalvo.

La lista continuó con el exboxeador Jorge “Roña” Castro, el youtuber Ian Lucas, Marixa Balli y la actriz Eugenia Tobal, expareja de Nicolás Cabré.

Y como si fuera poco, también competirán el actor Agustín “Cachete” Sierra y el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín. Los últimos cuatro participantes se revelarán este viernes por la pantalla de Telefe, completando así el plantel de figuras que buscarán conquistar al jurado con sus platos.