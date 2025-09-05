La advertencia de Donald Trump a Venezuela por los vuelos en el Caribe

Embed

El contexto: operación antidrogas y tensiones con Venezuela

El gobierno estadounidense enmarcó el incidente en una operación antidrogas que lleva varias semanas y que implicó el despliegue de uno de los contingentes navales más grandes de las últimas décadas en aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

Trump justificó la estrategia con duros señalamientos: “Miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela. Las prisiones de Venezuela se abrieron para nuestro país, sus peores prisioneros están viviendo felizmente en Estados Unidos, sacamos a muchos de ellos”.

El presidente subrayó que se trata de una política de “mano dura” contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, en la que mencionó al grupo criminal Tren de Aragua como ejemplo de la amenaza regional.

T3EB5AUM7FAHRDIIEO3VRM7DDA La Casa Blanca este 5 de septiembre de 2025 (REUTERS)

Mano dura contra drogas, migración y crimen organizado

Trump aseguró que no permitirá que “otros países vacíen sus cárceles” hacia Estados Unidos y volvió a cargar contra las políticas migratorias de la administración de Joe Biden, a las que atribuyó la llegada de inmigrantes con antecedentes criminales.

También insistió en que su gobierno logró expulsar a miles de delincuentes peligrosos y destacó que en los últimos 120 días el cruce fronterizo pasó de “millones” a “cero ingresos”. “No queremos que las drogas maten a nuestra gente. Vamos a ser muy enérgicos en eso”, afirmó el mandatario.

FPH4UDBGDFAZJMMNJM7QUTQYJA El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró la orden ejecutiva firmada para cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra (REUTERS)

El regreso del “Departamento de Guerra”

Más allá del conflicto con Venezuela, Trump aprovechó la conferencia para firmar una orden ejecutiva que cambia el nombre del Departamento de Defensa por el de “Departamento de Guerra”, denominación histórica que tuvo hasta 1947.

“Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo”, afirmó.

El presidente justificó el cambio al recordar que, bajo esa denominación, Estados Unidos obtuvo “algunas de sus más grandes victorias militares”.