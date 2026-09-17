Denisse González sorprendió con una noticia sobre su salud tras semanas de angustia y dos internaciones

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Denisse González reveló cómo sigue su salud después de dos internaciones

Con mucha alegría, Denisse explicó que los últimos controles médicos dieron resultados positivos y que continuará bajo un estricto seguimiento.

“Ayer mis estudios dieron bien y, aparentemente, encontramos el tratamiento ideal. Seguimos con estudios, hemogramas semanales y muchos cuidados, pero por lo menos ya no tenemos que seguir probando cosas nuevas”, expresó.

Fiel a su estilo, la ex Gran Hermano también se tomó con humor el difícil proceso que atravesó durante las últimas semanas y agregó: “Y yo ya no me voy a convertir en Venom. El que entendió, entendió…”.

Denisse acompañó sus palabras con un video en el que se la pudo ver tomando mate y bailando, dejando en evidencia su felicidad ante los buenos resultados obtenidos.

El apoyo de Bautista Mascia durante el difícil momento de Denisse González

Durante todo este proceso, Bautista Mascia se convirtió en uno de sus principales sostenes. El cantante, a quien Denisse conoció durante su participación en Gran Hermano y con quien luego comenzó una relación, estuvo a su lado durante las internaciones y los diferentes controles médicos.

En las últimas semanas, Bautista la acompañó mientras los profesionales buscaban determinar qué tratamiento podía ofrecer mejores resultados ante las reiteradas caídas en sus niveles de plaquetas.

Ahora, el panorama parece haber dado un giro alentador. Si bien Denisse deberá continuar realizándose estudios, hemogramas semanales y mantener los cuidados indicados por sus médicos, la joven celebró haber encontrado aparentemente el tratamiento que mejor está funcionando para su cuadro.

Después de semanas marcadas por internaciones, controles y cambios de tratamiento, la ex Gran Hermano pudo finalmente compartir con sus seguidores la noticia que estaba esperando.