Cómo fueron las primeras horas de Claudio Contardi en el penal donde están los asesinos de Fernando Báez Sosa

Claudio Contardi compartirá el penal de Melchor Romero con los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Baéz Sosa

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, agravado por el grave daño causado en la salud mental de la víctima, Julieta Prandi.

Tras el juicio oral, la Justicia ordenó su detención inmediata. En ese momento, el empresario decidió prescindir de su abogado y ya cuenta con una nueva defensa, que solicitó su prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Este jueves, el empresario fue trasladado a la Alcaidía Departamental de Melchor Romero, en La Plata, el mismo penal donde cumplen su condena los rugbiers responsables del asesinato de Fernando Báez Sosa, según confirmó La Nación.

Los ocho jóvenes condenados por el homicidio de Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell, cumplen su pena en esa unidad penitenciaria.

En este caso, cinco de los rugbiers —Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi— recibieron prisión perpetua por ser considerados coautores del homicidio doblemente agravado. Los otros tres, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, fueron condenados a 15 años de cárcel como partícipes secundarios.