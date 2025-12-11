Video: un feroz ataque motochorro desencadenó la inesperada reacción de un vecino con su auto

Mientras intentaba resistirse, los ladrones le pegaron, la sacaron del manubrio y pusieron de pie la moto para llevársela. Varios vecinos salieron al escuchar los gritos, pero fueron recibidos con una lluvia de balas: las pericias encontraron impactos en ventanas, paredes, una verdulería y la vereda, además de casquillos esparcidos por todo el piso.

“Había balas por todos lados”, contó la víctima, aún conmocionada.

El justiciero inesperado: una maniobra desesperada y un auto destrozado

En medio de la secuencia, un verdulero que pasaba con su Fiat Palio rojo identificó que estaban asaltando a la mujer. En un acto reflejo, aceleró para cerrarles el paso. Uno de los delincuentes, que intentaba huir en la moto original del robo, logró zafar. El otro no. El automovilista lo embistió, pero en la maniobra también impactó de lleno contra un árbol, dejando su vehículo completamente destruido.

“Hoy no la cuento”: la frase de la víctima que resume el drama vivido en Haedo

Sol, todavía temblando al recordar la escena, habló ante las cámaras: “Yo amo mi moto y la cuido. Por eso no quería entregarla. Pero después de ver el video, no sé si lo volvería a hacer. Hoy no les importa nada. La próxima no la cuento”.

Contó, además, que no es la primera vez que la asaltan: hace dos años vivió una situación similar en Panamericana, donde también la interceptaron a punta de pistola. “Sé que mi moto es buscada”, dijo, consciente del riesgo.

Su familia, relató, quedó aterrada al ver las imágenes: “Mi hijo me abrazó. No hizo falta decir nada”.

La investigación y los allanamientos: cómo cayeron los sospechosos

Mientras la Policía Científica realizaba pericias en Haedo, un dato resultó fundamental: la moto robada tenía rastreador satelital. La señal se activó en el celular de Sol y marcó una ubicación en Hurlingham.

Minutos después, el fiscal Claudio Oviedo encabezó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Juan de Landara, casi Chuquisaca. En el lugar, los agentes lograron detener a los dos sospechosos y secuestrar las dos motos involucradas: la sustraída y la utilizada para el asalto.

El caso continúa en investigación y se espera que en las próximas horas se definan las imputaciones formales.