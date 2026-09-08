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Entre amigos y paisajes de ensueño: Wanda Nara hizo una escapada a la Patagonia para recargar energías

La conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara, mostró detalles de su escapada a Villa La Angostura, con desayuno frente al lago, el hotel cerrado para ella y su grupo y una estadía sin apuros.

8 sept 2026, 17:37
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Tras una seguidilla de compromisos laborales, tiempo compartido en familia y varios escándalos públicos que la mantuvieron en el centro de la atención, Wanda Nara decidió dar un giro en su agenda y tomarse una pausa. Con la mirada puesta en el inminente inicio de una nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), la empresaria y conductora armó las valijas y viajó rumbo a la Patagonia argentina, específicamente a Villa La Angostura, en Neuquén. El destino elegido, conocido por su exclusividad y sus paisajes imponentes a orillas del lago Nahuel Huapi, fue el escenario elegido para una escapada junto a su equipo y un grupo de amigas.

El hermetismo sobre el lugar elegido se mantuvo hasta último momento, aumentando las expectativas entre sus seguidores. Finalmente, fue la propia Wanda quien, a través de sus redes sociales, reveló los primeros detalles de la escapada. Apenas instalada, compartió imágenes del hotel boutique en el que se hospeda, mostrando tanto los espacios comunes como la intimidad de la jornada: "Para que vean cómo trato a mi equipo, a mis amigos... Daniela, cortá un poco con Buenos Aires", exclamó entre risas en uno de los videos, mientras enfocaba a su amiga Daniela Haissiner.

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La empresaria destacó un dato poco habitual sobre el alojamiento: "¿Saben que el hotel está cerrado para nosotros? No hay nadie... lo cerraron", contó, mientras presentaba al resto de sus acompañantes, entre quienes se encontraban su asistente y amiga Natt Córdoba y su fotógrafo personal Cris Welcomme. Uno de los grandes protagonistas de la estadía fue el jacuzzi privado dentro de la habitación, detalle que la propia empresaria compartió en sus historias. Las imágenes que publicó también captan atardeceres sobre el lago, montañas nevadas y desayunos con vistas panorámicas al bosque y al agua.

Wanda Nara reveló cómo administra el cuidado de sus hijos

Antes de partir, Wanda ya había anticipado su necesidad de descanso. El lunes, a través de historias de Instagram, habilitó la clásica ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, quienes le consultaron cómo se organizaba durante este receso: "Los nenes con Max estos días. Las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar. Yo súper bien haciendo valijas", respondió, en alusión a la división de tiempo entre sus hijos y sus respectivos padres, Maxi López y Mauro Icardi.

     

 

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