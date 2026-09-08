Entre amigos y paisajes de ensueño: Wanda Nara hizo una escapada a la Patagonia para recargar energías

Tras una seguidilla de compromisos laborales, tiempo compartido en familia y varios escándalos públicos que la mantuvieron en el centro de la atención, Wanda Nara decidió dar un giro en su agenda y tomarse una pausa. Con la mirada puesta en el inminente inicio de una nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), la empresaria y conductora armó las valijas y viajó rumbo a la Patagonia argentina, específicamente a Villa La Angostura, en Neuquén. El destino elegido, conocido por su exclusividad y sus paisajes imponentes a orillas del lago Nahuel Huapi, fue el escenario elegido para una escapada junto a su equipo y un grupo de amigas.