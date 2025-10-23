Giro inesperado en Chubut: el ministro de Seguridad confirmó la nueva hipótesis de la desaparición de los jubilados

Embed

Rastrillajes en curso y zonas clave

Los equipos de búsqueda continúan explorando estancias abandonadas, caminos secundarios y zonas costeras. Según Iturrioz, se analizan más de 50 kilómetros de territorio entre Rocas Coloradas y Caleta Córdova. “Hay muchas estancias abandonadas donde podrían haberse refugiado, si estuvieran vivos”, afirmó, sin descartar ningún escenario.

El último contacto con la pareja fue el viernes anterior a su desaparición, cuando Juana habló con su hija. Desde ese momento no se registraron nuevas comunicaciones ni movimientos de los teléfonos celulares.

Una relación reciente y un caso que conmueve

Iturrioz también confirmó que el vínculo entre ambas familias era reciente y que Pedro y Juana se conocían hacía poco tiempo. “Era un vínculo incipiente, casi sin historia previa”, señaló.

La desaparición de los dos jubilados mantiene en vilo a toda la provincia y moviliza a distintas fuerzas policiales, bomberos y equipos de rescate. Los investigadores analizan ahora si los movimientos previos de Kreder y Morales podrían estar relacionados con una banda local dedicada a robos rurales.