Habló la "Bruja" tras ser absuelta junto a la viuda del médico mendocino: "Realmente somos inocentes"

Frente a esta situación, como la ley de juicios por jurado que funciona en Mendoza precisa de la pertinente unanimidad para declarar “culpable” o “no culpable” a un imputado, el debate oral se declaró estanco.

Así fue que la fiscal Claudia Ríos decidió consultar al fiscal Jefe de la misma área, Fernando Guzzo, quien le comunicó que se decidió no continuar con la acusación, ya que ello hubiera requerido llamar a un nuevo debate con otro jurado. Ante ese nuevo panorama, el juez técnico Agustín Chacón dispuso la absolución de ambas mujeres.

Ventura estaba imputada como “autora intelectual" del homicidio "agravado por el vínculo", de su marido (Burela), mientras que Castro estaba acusada de ser “partícipe necesaria” del hecho.

La palabra de la bruja Castro

En diálogo con A24, Mónica Castro celebró su absolución y aseguró que “estaba tranquila, aunque muy desgastada”. “Quedamos absueltas porque realmente somos inocentes”, aseguró la “bruja” y explicó que los famosos papeles que horrorizaron a la fiscal fueron pedidos de su clienta.

“Mis pacientes escriben en papelitos los deseos que tienen y yo no los leo, los voy acumulando para luego trabajarlos, yo me entero de lo plasmado cuando ya somos detenidas y mi abogada me dice lo que decía en cada papel”, reveló.

“Estuve seis meses detenida y hace dos años y medio que estoy en domiciliaria”, explicó Castro y confesó que durante el tiempo que estuvo encarcelada se sintió “muy mal”.

Sobre el vínculo con la viuda, Castro explicó que “hemos compartido el juicio” pero la relación no parece ser la misma que antes. La “bruja” manifestó su creencia de que a Burela lo mataron por “un ajuste de cuentas”.

Cómo fue el asesinato de Domingo Burela

El hecho por el cual se acusó a ambas mujeres ocurrió el 15 de abril de 2019, en una vivienda ubicada en Las Heras, departamento colindante con la capital mendocina, donde Burela, un médico ginecólogo jubilado del servicio penitenciario, se encontraba sentado en su sillón.

En esas circunstancias, un hombre ingresó a su domicilio sin forzar la puerta de entrada de la vivienda, le disparó cuatro veces y escapó. El autor material del asesinato jamás fue encontrado.