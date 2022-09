En este marco, contó que intentó negociar con sus captores. "Cuando me sacaron las zapatillas, vieron que estaban sucias porque yo estaba trabajando y me las devolvieron. Yo tenía otras negras escondidas que me había comprado hace poco y les dije que las lleven. Yo les decía que lo único que necesitaba era el teléfono porque en la memoria tenía fotos de mi papá", detalló.

En este sentido, Martín contó que hace poco había pasado por una tragedia familiar. "Yo perdí a mi papá el jueves pasado, estaba internado", reveló, y dijo que en el celular tenía fotos de él de reuniones y navidades.

"(Los ladrones) me dijeron que me dejaban la memoria y que me dejaban encerrado. Que también se llevaban las zapatillas, pero que yo no tenía que llamar a la policía. Se fueron y cuando salí, no había nada, tampoco el teléfono. Era obvio que no me lo iban a dejar", expresó.

Y por último, concluyó: "En una parte me dije 'me pasan todas'. Se llevaron lo que más quería". Tras el hecho, los delincuentes escaparon. El episodio fue gravado por las cámaras del lugar.