Martín Menem adelantó que Manuel Adorni irá a Diputados: "Va a ser picante, compren pochoclos"

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“Todo tiene un solo objetivo: generar desánimo y llevar al Gobierno al barro”, afirmó.

Además, cuestionó la falta de propuestas de otros sectores: “No hay ninguna propuesta de los otros sectores”, agregó ante un auditorio de abogados.

Se espera que la sesión del 29 esté atravesada por cuestionamientos al funcionario y respuestas del oficialismo.

Patricia Bullrich sobre la investigación de Manuel Adorni

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se refirió el viernes pasado a la controversia que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y consideró que el funcionario optó por el “ silencio” frente a las denuncias en su contra porque “quizás no tiene el cuero tan duro” como la legisladora.

“Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, sostuvo Bullrich durante su participación en un encuentro realizado en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Manuel Adorni y Patricia Bullrich, juntos en el despacho del jefe de Gabinete en Casa Rosada. Foto JGM

“La posición del Gobierno es que no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Él ha decidido mantener una posición de silencio y es imposible que les diga qué hubiera hecho yo en su lugar", planteó.

La dirigente agregó que el avance de la causa debe resolverse en los tribunales y expresó su respaldo al proceso judicial. "La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir".