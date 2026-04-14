Martín Menem adelantó que Manuel Adorni irá a Diputados: "Va a ser picante, compren pochoclos"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará el próximo miércoles 29 de abril en el Congreso para brindar su informe de gestión.
El jefe de Gabinete presentará el próximo 29 de abril su informe de gestión en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito y se espera un fuerte cruce con la oposición.
Martín Menem adelantó que Adorni irá a Diputados el 29 de abril: "Compren pochoclos"
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará el próximo miércoles 29 de abril en el Congreso para brindar su informe de gestión.
En ese contexto, el dirigente de La Libertad Avanza anticipó un clima de fuerte tensión en el recinto y lanzó una frase que rápidamente generó repercusión: “Va a ser picante. Compren pochoclos”.
El comentario lo realizó durante una exposición en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde adelantó que la jornada estará marcada por el cruce entre el oficialismo y la oposición.
La presentación de Manuel Adorni se dará en un momento delicado, ya que el funcionario se encuentra bajo la lupa por una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, Menem salió a respaldarlo con firmeza y apuntó contra la oposición. Según sostuvo, las críticas tienen un objetivo político.
“Todo tiene un solo objetivo: generar desánimo y llevar al Gobierno al barro”, afirmó.
Además, cuestionó la falta de propuestas de otros sectores: “No hay ninguna propuesta de los otros sectores”, agregó ante un auditorio de abogados.
Se espera que la sesión del 29 esté atravesada por cuestionamientos al funcionario y respuestas del oficialismo.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se refirió el viernes pasado a la controversia que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y consideró que el funcionario optó por el “ silencio” frente a las denuncias en su contra porque “quizás no tiene el cuero tan duro” como la legisladora.
“Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, sostuvo Bullrich durante su participación en un encuentro realizado en la Bolsa de Comercio de Córdoba.
“La posición del Gobierno es que no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Él ha decidido mantener una posición de silencio y es imposible que les diga qué hubiera hecho yo en su lugar", planteó.
La dirigente agregó que el avance de la causa debe resolverse en los tribunales y expresó su respaldo al proceso judicial. "La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir".