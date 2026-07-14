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SUBIDAS DE TONO

Pablo Lescano compartió fotos de alto voltaje y revolucionó a los fans de Damas Gratis

El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, volvió a dar que hablar con un inesperado posteo en sus redes sociales.

14 jul 2026, 18:15
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pablo lescano 2
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Pablo Lescano volvió a convertirse en uno de los protagonistas de las redes sociales, aunque esta vez no fue por un show de Damas Gratis ni por alguna de sus ocurrencias habituales. El cantante llamó la atención de miles de seguidores luego de compartir una serie de imágenes que rápidamente comenzaron a circular y generaron todo tipo de comentarios.

En las postales, el referente de la cumbia posó frente al espejo de un baño, luciendo únicamente un bóxer y con un jacuzzi de fondo, un detalle que no pasó desapercibido entre sus fanáticos. El posteo despertó una verdadera revolución en Instagram y, en cuestión de horas, se viralizó entre quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos.

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Aunque las fotos fueron publicadas en la previa del encuentro entre la Selección argentina y Suiza por el Mundial 2026, el mayor impacto llegó tiempo después, cuando las imágenes comenzaron a multiplicarse en las redes sociales.

Lo cierto es que el músico atraviesa una etapa muy especial tanto en lo profesional como en lo personal. En ese contexto, Lescano logró recomponer su relación con Cecilia Calafell, con quien volvió a apostar al amor tras un período de distanciamiento. La reconciliación marcó un nuevo comienzo para la pareja y se convirtió en uno de los momentos más felices de este año para el artista.

Qué mostraba la foto íntima que Pablo Lescano y Cecilia Calafell borraron

A un mes de haber comunicado su separación, Pablo Lescano y Cecilia Calafell volvieron a quedar en el centro de la escena por una postal íntima que despertó sospechas de reconciliación y que, curiosamente, luego desapareció de las redes.

El referente de la cumbia y su compañera llevan más de dos décadas juntos y son padres de dos hijos. Aunque en las últimas semanas se mostraban alejados, la foto encendió nuevamente las ilusiones de quienes sueñan con verlos otra vez unidos.

Desde su perfil de Instagram, el líder de Damas Gratis compartió una imagen tomando mates con Cecilia, sentados frente a una mesa y dándole un beso en la mejilla. Ella replicó el mismo posteo en su cuenta, gesto que no pasó inadvertido.

Sin embargo, la publicación duró poco tiempo. Fue Pochi, desde la cuenta Gossipeame, quien advirtió el detalle: "¿Pablito y su mujer reconciliados? Él subió esto, ella reposteó y después eliminaron", lanzó la panelista, dejando abierta la incógnita.

La foto, pese a haber sido eliminada, generó un fuerte revuelo entre los seguidores de ambos, que celebran cualquier indicio de acercamiento en una pareja que siempre eligió mantener un perfil discreto, lejos del ruido mediático.

     

 

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