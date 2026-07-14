Pablo Lescano compartió fotos de alto voltaje y revolucionó a los fans de Damas Gratis

Qué mostraba la foto íntima que Pablo Lescano y Cecilia Calafell borraron

A un mes de haber comunicado su separación, Pablo Lescano y Cecilia Calafell volvieron a quedar en el centro de la escena por una postal íntima que despertó sospechas de reconciliación y que, curiosamente, luego desapareció de las redes.

El referente de la cumbia y su compañera llevan más de dos décadas juntos y son padres de dos hijos. Aunque en las últimas semanas se mostraban alejados, la foto encendió nuevamente las ilusiones de quienes sueñan con verlos otra vez unidos.

Desde su perfil de Instagram, el líder de Damas Gratis compartió una imagen tomando mates con Cecilia, sentados frente a una mesa y dándole un beso en la mejilla. Ella replicó el mismo posteo en su cuenta, gesto que no pasó inadvertido.

Sin embargo, la publicación duró poco tiempo. Fue Pochi, desde la cuenta Gossipeame, quien advirtió el detalle: "¿Pablito y su mujer reconciliados? Él subió esto, ella reposteó y después eliminaron", lanzó la panelista, dejando abierta la incógnita.

La foto, pese a haber sido eliminada, generó un fuerte revuelo entre los seguidores de ambos, que celebran cualquier indicio de acercamiento en una pareja que siempre eligió mantener un perfil discreto, lejos del ruido mediático.