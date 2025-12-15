Gastón Edul sufrió un accidente y no pudo estar en la ceremonia de los Martín Fierro de Streaming 2025
En medio de la primera entrega de los Martín Fierro de Streaming, el periodista deportivo Gastón Edul vivió un momento inesperado que le impidió su presencia en la ceremonia. Enterate.
Este domingo se entregaron por primera vez losMartín Fierro de Streaming y el periodista deportivo Gastón Edul no solo está nominado, sino que también es parte de la transmisión oficial del evento. Sin embargo, en la previa de la ceremonia, un accidente puso en riesgo su participación.
Edul apareció con un vendaje en una de sus manos y no tardó en explicar el motivo: sufrió un corte grande mientras intentaba separar dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo.
Tefi Russo, su compañera en el streaming Olga, contó que el periodista había sufrido “un corte grande”. “Pasó hace dos horas, chicos. Nunca separen dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo”, dijo el comunicador, mientras que Russo advirtió: “Necesita puntos”.
“Ahora me voy a hacer ver y voy a venir impecable a hacer la previa, porque esto es batallar también”, destacó Edul.
El periodista estaba nominado en la terna de "Voz periodística del deporte" por su labor en el canal Olga y competirá con Octavio Gencarelli (Gelatina) y Seba Varela del Río (Vorterix).
Quiénes fueron los ganadores de los Martín Fierro de Streaming 2025
Conducción femenina
Nati Jota - OLGA
Malena Pichot - Futurock
Paula Chaves - OLGA
Vicky Garabal - Luzu TV
La Tora - Luzu TV y TLF Streams
Sofi Martínez - TLF Streams
Conducción masculina
Luquita Rodríguez - Vorterix
Tomás Rebord - Blender
Migue Granados - OLGA
Nicolás Occhiato - Luzu TV
Ángel de Brito - Bondi
Pedro Rosemblat - Gelatina
Co conducción masculina
Juan Ruffo - Blender
Germán Beder - Vorterix
Damián Betular - OLGA
Marcos Aramburu - Gelatina
Santi Talledo - Luzu TV
Sebastián Manzoni - La casa Streaming
Co conducción femenina
Lia Copello - Gelatina
Flor Jazmín - Luzu TV
Gime Accardi - OLGA
Yoyi Francella - Luzu TV
Agos Palazzolo - Vorterix
Juli Poggio - La casa Streaming
Voz periodística
Iván Schargrodsky - C+ (Cenital)
Luciana Geuna - OLGA
Flor Halfon - Gelatina
Esteban Trebucq - Bondi
Carolina Amoroso - Infobae
Gonzalo Aziz - La Casa Streaming
Figura humorística femenina
Malena Guinzburg - Vorterix
Charo López - Gelatina
Noe Custodio - OLGA & Gelatina
Momi Giardina - Luzu TV
Anita Espósito - Luzu TV
Anacleta - Blender
Figura humorística masculina
Guille Aquino - Blender
Nachito Saralegui - Vorterix
Pelao Khe - OLGA
El Trinche - Luzu TV
Martín Garabal - Luzu TV
Rober Galati - Vorterix
Leo Greco - Canal 22 Streaming
Entrevistador
Migue Granados - OLGA
Pedro Rosemblat - Gelatina
Julia Mengolini - Futurock
Juan Pablo Varsky - Clank
Andrés Duka - Carnaval
Mili Hadad - Infobae
Voz periodística deportiva
Pablo Giralt - Mobile Sports
Nani Senra - AZZ
Gastón Edul - OLGA
Sebastián Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio
Flavio Azzaro - AZZ
Octavio Gencarelli - Gelatina
Diego Díaz - Picado TV
Dupla del año
Luli y Paula - OLGA
Germán Beder & Joaco Cavanna - Vorterix
Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu TV
Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi
Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina
Marcos Giles & Ángela Torres - Luzu TV
Magazine
Antes Que Nadie - Luzu TV
Sería Increíble - OLGA
Rumis - La Casa Streaming
Escucho Ofertas - Blender
Deja que entre el sol - Vorterix
Tengo capturas - La Casa Streaming
Se Picó - República Z
Talento revelación
Tomás Limansky - Gelatina
Anacleta - Blender
Ángela Torres - Luzu TV
Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV
Luli González - OLGA
Lola Latorre - La Casa Streaming
Columnista
Paulo Kablan - OLGA
Rolando Barbano - Luzu TV
Iván Schargrodsky - Blender
Emiliano Goggia - Gelatina
Naty Maldini - Futurock
Seba De Caro - Gelatina
Streamer
Martín Cirio
La Cobra
Davo
Spreen
Mernosketti
C0ker
Juli Manzotti
Semanal
Los No Talentos - Luzu TV
Mi primo es Así - OLGA
Xtream Master - Luzu TV
Bang Bang - Gelatina
Reporte Minoritario - Vorterix
Negocios son negocios - Mundo Dinero
Estás a tiempo - Stream Room TVP
Ahora en Jaque - Ahora Play
Interés general
Nadie Dice Nada - Luzu TV
Paren La Mano - Vorterix
Hay Algo Ahí - Blender
Furia Bebé - Futurock
TDT - OLGA
Storytime - Bondi
Humorístico
Soñé Que Volaba - OLGA
La gambeta - DGO
Qué Olor - Gelatina
Edición Especial - Luzu TV
Viernes Trece - Eltrece PRENDE
Cinco Minutos Más - Vorterix
Programa revelación
Tapados de Laburo - OLGA
Se Fue Larga - Luzu TV
Dopaminas - Vorterix
Sumergidas en data - La Casa Streaming
Había que decirlo - Eltrece PRENDE
Maxi Mediodía - Ahora Play
Más border del streaming - Programa
Patria y Familia - Luzu TV
Lo Del Turco - La canchita TV
El fin del mundo - OLGA
Transmisión especial
24hs TDT - OLGA
Revolución en La Casa - La Casa Streaming
20 años de YouTube - Blender
Luzu FC - Luzu TV
Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute
Transmisión especial musical
Gracias Mercedes - OLGA
Día Rosarino - OLGA
2do Aniversario - OLGA
Tini - La Casa Streaming
Gelatón - Gelatina
El baile más grande del universo - Universo TV
Informativo
Segurola y Habana - Futurock
Paraíso Fiscal - OLGA
La mañana de Infobae - Infobae
Circo Freak - Gelatina
Tiempo libre - La Casa Streaming
Tremenda mañana - Bondi
Divino Tesoro - Murad
Político
540 - C+ (Cenital)
La misa - Carajo
Data Clave - Carnaval
Mate Central - Mate
Multiverso Fantino - Neura
Industria Nacional - Gelatina
Deportivo
412 - 412
Cuidemos El Fútbol - AZZ
Golgana - OLGA
No se pudo - Vorterix
Visitantes - Carnaval
Mundial - AFA Estudio
Musical
¡FA! - Esto es ¡FA!
Algo de música - Luzu TV
Un Poco De Ruido - Un Poco De Ruido
FM Luzu - Luzu TV
Soundtrash - Blender
Origamix - Somos origamis & Gelatina
Volverme Loco - Bombo TV
De actualidad
Ángel responde - Bondi
El ejército de la mañana - Bondi
Resu en Vivo - Resumido
Desayuno Intermitente - Blender
Ya fue Todo - Jotax
Elijo Creer - Gelatina
La posta del Espectáculo - Stream Room TVP
Mejor contenido on demand
La Cruda - OLGA
Así somos - Luzu TV
El galpón - Vorterix
Esto es cine - Blender
Banquete - OLGA
Una buena excusa - Gelatina
Mejor producción integral
OLGA
Luzu TV
Gelatina
Blender
Vorterix
Bondi
Stream react
La voz - Streams Telefe & LUZU TV
Masterchef Liga Streamers - Streams Telefe y canales de streamers
Gran Hermano - Streams Telefe
Azzaro reacción - AZZ
Programa federal
Para el Universo - Universo TV (Córdoba)
Cabaret Voltaire - Brindis TV (Rosario)
Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)
Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)
Mejor comunidad del público
Luzu TV
Clip del año
Luzu TV
Martín Fierro de Oro: Stream Conicet: Fondo del mar