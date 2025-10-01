Conmocionante video: un conductor chocó 2 veces intencionalmente a un auto e hirió a un bebé

accidente

La investigación y los cargos

La fiscal Claudia Palacios imputó a Peracca por lesiones leves dolosas con alevosía y ordenó su detención en la cárcel de Bouwer. Además, solicitó a la Municipalidad de Córdoba la suspensión inmediata de su licencia de conducir.

En tanto, el abogado de la familia del bebé calificó el hecho como “tremendo” y denunció que, luego del choque, Peracca quiso amedrentar a la pareja que viajaba en el auto y les exigió el pago por los daños de su camioneta. Además, la familia se presentó como querellante y exigen que el caso se trate como una "tentativa de homicidio".

“Él sabía que en el auto había un bebé. La madre gritó desesperadamente y aun así embistió nuevamente”, sostuvo el letrado.

En las últimas horas trascendió, además, que Peracca tenía antecedentes por resistencia a la autoridad y desobediencia.