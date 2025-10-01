En vivo Radio La Red
Conmocionante video: un conductor chocó 2 veces intencionalmente a un auto e hirió a un bebé

El conductor de una Amarok chocó intencionalmente a un Volkswagen Up en el que viajaba una pareja con su hijo de 18 meses. El nene permanece internado.

Un violento episodio de tránsito en Córdoba terminó con un bebé de 18 meses herido y con una fractura de cráneo. El hecho ocurrió a principios de septiembre en la Costanera Norte, a la altura del Puente Santa Fe, cuando el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok embistió dos veces a un automóvil Volkswagen Up en el que viajaba una familia.

Las imágenes difundidas por la Policía de Córdoba muestran cómo, tras una discusión de tránsito, el conductor de la camioneta, identificado como Juan Cruz Peracca (29), primero impacta de lleno contra el vehículo y luego, marcha atrás, vuelve a acelerar y lo choca nuevamente. Producto del segundo golpe, el auto se incrustó contra una pared y el menor terminó cayendo del interior del vehículo.

Según relataron testigos, la madre del nene gritaba desesperadamente para advertir que su hijo estaba en el asiento trasero. Aun así, Peracca no detuvo su ataque. El pequeño fue asistido por una ambulancia y permanece internado, aunque se encuentra fuera de peligro y sin compromiso neurológico.

La investigación y los cargos

La fiscal Claudia Palacios imputó a Peracca por lesiones leves dolosas con alevosía y ordenó su detención en la cárcel de Bouwer. Además, solicitó a la Municipalidad de Córdoba la suspensión inmediata de su licencia de conducir.

En tanto, el abogado de la familia del bebé calificó el hecho como “tremendo” y denunció que, luego del choque, Peracca quiso amedrentar a la pareja que viajaba en el auto y les exigió el pago por los daños de su camioneta. Además, la familia se presentó como querellante y exigen que el caso se trate como una "tentativa de homicidio".

“Él sabía que en el auto había un bebé. La madre gritó desesperadamente y aun así embistió nuevamente”, sostuvo el letrado.

En las últimas horas trascendió, además, que Peracca tenía antecedentes por resistencia a la autoridad y desobediencia.

