Zoe Bogach, ex Gran Hermano, reveló escandalosos chats que probarían la infidelidad de su exnovio

"Boluda, antes de que nosotras nos vayamos a Punta del Este juntas, tu novio me había empezado a seguir en Instagram. Yo, obvio, que no le devolví el follow, porque por más que en ese momento no nos conocíamos y él seguía siendo tu novio, yo sabía perfectamente que era tu novio. Al tiempo me dejó de seguir y volvió a seguir. Yo, cuando vi eso, dije: 'No te lo voy a contar, ¿para qué me seguís si me dejás de seguir?'", escribió una persona que Ibero habría intentado conquistar con una técnica en Instagram.

"Hermana, salí de ahí y no vuelvas. A mí, en 2023, cuando estabas en la casa, me escribía y yo le contestaba buena onda. Es más, le decía que te re bancaba y que era una paja que te hayas enterado de que yo estuve con él, porque literal fue una vez y después nunca más, y fue antes de que te conociera a vos. El flaco literalmente me proponía juntarnos a ver Gran Hermano y fue lo más patético que vi. Obvio que no fui", reveló otra persona, donde admitió que estuvo con Manuel pero que fue solo una vez.

"Vamos batiendo récord. Este fue de regalito adelanto de primer aniversario", posteó junto a otros mensajes que fue recibiendo. En ellos se observa que él insinúa querer conocer a la otra persona en cuestión, interesándose.

Otro mensaje que le llegó a Zoe es de una chica contando la situación que vivió, aparentemente, con Manuel: "¿Qué onda, Zoe, todo bien? No le creas nada. En 2023, cuando estabas con él, me decía que no tenía novia. La verdad es que siempre me pareció un pelotud*. Si hablábamos, fue de buena onda, y yo siempre le recalcaba que veía Gran Hermano y que me caías bien".

"Antes de que entraras en la casa, me decía que no estaba de novio; yo le recalcaba que él estaba con vos y, aparte, me estaba viendo con alguien. Él ya subía historias con vos y me decía que de novio no estaba. Un pibe nefasto", siguió el relato.

Finalmente, los mensajes que Bogach más resalta son de 2023, cuando Ibero le decía a otra persona que no estaba de novio.

Qué dijo Manuel Ibero de Zoe Bogach

Manuel Ibero se defendió de las acusaciones de su expareja, Zoe Bogach, y le cargó la responsabilidad de que la relación se terminara.

“Hace un par de meses descubrí que ella me fue infiel. Pero jamás tuve la necesidad de ventilar nada porque considero que los problemas de pareja se resuelven en pareja”, mencionó en primer lugar a través de un posteo en su cuenta de X.

Lejos de tranquilizarse acudió a una frase muy popular en la jerga argentina: "El lobo siempre será el malo si la historia la cuenta Caperucita”.

Con estas palabras, Ibero buscó dejar en claro su versión de los hechos, responsabilizando a Bogach del final de la relación y subrayando que, según su mirada, la historia siempre se interpreta desde el punto de vista de quien la cuenta.