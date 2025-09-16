En vivo Radio La Red
LAPIDARIO

El presidente de un club del fútbol argentino fulminó a los futbolistas: "Parecen señoritas de cabaret"

El presidente de un importante club argentino se mostró indignado tras la última derrota de su equipo y apuntó con dureza contra los futbolistas. Los detalles.

(Foto: X@ChacaOficial).

La derrota de Chacarita en el clásico ante Almirante Brown no solo significó un duro golpe en lo deportivo, sino también un terremoto institucional. El presidente del club, Néstor Di Pierro, no ocultó su bronca y lanzó declaraciones explosivas contra el plantel profesional, que rápidamente repercutieron en el mundo del ascenso.

Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita

“Estoy defraudado por la situación que estamos viviendo. Dolido y caliente por ver cómo la gente se fue llorando de la cancha. Estos jugadores no se merecen ni que derramemos una lágrima por ellos. No todos, algunos… Parecen señoritas de cabaret”, expresó con contundencia.

Por qué se desató la polémica

El Funebrero cayó 1-0 como local y acumuló cinco partidos sin triunfos, un registro que lo relegó al octavo lugar del Grupo B de la Primera Nacional. Con 48 puntos, comparte la última plaza de clasificación al Reducido con Agropecuario, que por diferencia de gol queda afuera por ahora.

El contexto explica el enojo dirigencial: hace apenas ocho fechas, Chacarita marchaba segundo; y hace doce, era líder de la zona. El retroceso en la tabla encendió todas las alarmas.

“No tienen actitud, no tienen sangre”, agregó Di Pierro, convencido de que el problema no es la falta de recursos: “Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salarios al día, viajes… No sé qué necesitan. A lo mejor necesitan otra cosa”.

El presidente no se guardó nada y cuestionó también la conducta extradeportiva de los jugadores. “Que se dejen de pintar el pelo de rubio, de ponerse botines colorados. Y que a alguno no lo enganche en el boliche porque le voy a romper la cabeza. No tendría que hablar así como presidente del club. Pero yo anoche, como la mayoría que queremos al club, no dormí”, lanzó.

Las declaraciones se produjeron en diálogo con el programa partidario Mano a mano Chacarita, donde el dirigente enfatizó que la responsabilidad es de los futbolistas: “No me pregunten qué pasó, pregúntenle a los jugadores. Antes, con el técnico, que no tenían relación… ¿Ahora le van a echar la culpa al técnico?”.

¿Cómo fue el cambio de entrenador en medio de la crisis?

La campaña de Chacarita ya venía con turbulencias. El equipo había iniciado la temporada con Juan Manuel Azconzábal, pero el “Vasco” rescindió en agosto tras una serie de malos resultados. En su lugar asumió Carlos Mayor, quien debutó con un empate ante Chaco For Ever y luego sufrió la derrota en el clásico frente a Almirante Brown.

El presente ubica al Funebrero en una posición incómoda: sin margen de error y con la obligación de sumar puntos en las últimas fechas para no quedar fuera del Reducido y mantener vivo el sueño del ascenso a Primera.

¿Qué se viene para Chacarita?

El próximo desafío será clave: el domingo enfrentará a Central Norte de Salta como visitante. Allí buscará cortar la mala racha y recomponer la relación con su gente, que el último fin de semana se retiró del estadio entre lágrimas y silbidos.

Mientras tanto, las palabras de Néstor Di Pierro marcaron un quiebre. El presidente dejó claro que no tolerará actitudes que, a su juicio, no están a la altura de la historia del club. La reacción de los futbolistas y del cuerpo técnico será determinante para saber si Chacarita puede dar vuelta la página y volver a ilusionarse con el ascenso.

