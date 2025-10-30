Grave denuncia contra el Dr Chinaski, el psicólogo de los famosos, por presuntos delitos sexuales y abuso de poder

Así, según revelaron en Lape Club Social Informativo primero y luego en Intrusos, ambos en América TV, esta persona está siendo investigada por la Justicia de Entre Ríos luego de una serie de denuncias sobre presuntos delitos sexuales y abuso de poder en el ámbito universitario.

La decisión judicial de dar curso a este expediente surgió después de la divulgación de teóricos hechos de violencia de género y situaciones indebidas ocurridas en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

De acuerdo a la información que surge del ámbito judicial, el caso se inició de oficio para determinar si efectivamente existieron delitos de índole sexual o de abuso de poder dentro de la casa de estudios, en paralelo a la investigación interna que estaría llevando adelante la facultad, que emitió un comunicado dando a conocer la actual situación.

Quién es el Doctor Chinaski

Javier Pérez, más conocido como el Doctor Chinaski, es un psicólogo y psicoanalista oriundo de Rosario que se ha convertido en una de las figuras más populares del ámbito de la divulgación del psicoanálisis en redes sociales. Con un estilo descontracturado y un lenguaje accesible, logró llevar conceptos complejos de la teoría freudiana al público general, ganando más de 300 mil seguidores en Instagram y consolidando una comunidad que lo sigue tanto en plataformas digitales como en sus charlas presenciales.

Docente, clínico y comunicador, Pérez combina su trabajo en el consultorio con una intensa agenda pública. Es el creador de podcasts como “El consultorio del Dr. Chinaski” y “Bardo en el Aire”, ambos disponibles en Spotify, donde mezcla reflexiones sobre la vida cotidiana, la política y la cultura desde una mirada psicoanalítica. Además, se presenta en escenarios de todo el país con espectáculos que integran análisis, humor y música, una propuesta que le permitió acercar el psicoanálisis a nuevas generaciones y públicos no especializados.

Su apodo, “Chinaski”, surge de la influencia del escritor Charles Bukowski y de su propio recorrido laboral antes de dedicarse por completo a la psicología. En diversas entrevistas, Pérez ha señalado que su acercamiento al psicoanálisis estuvo motivado en parte por la influencia de su tío, también vinculado a la disciplina.

Sin embargo, en medio de su creciente notoriedad, el nombre del Doctor Chinaski se ha visto recientemente involucrado en una investigación judicial por presuntos delitos relacionados con abuso de poder y conducta indebida. Si bien la causa aún se encuentra en etapa de investigación, el hecho generó un fuerte impacto en su imagen pública y despertó debate entre sus seguidores y el ámbito profesional.