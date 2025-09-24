Las imágenes del robo a Pampita: así se llevaron la caja fuerte de la casa

Y si bien en las imágenes se ven cinco personas encapuchadas, en realidad eran nueve en total porque además había dos autos de apoyo, describió. Asimismo, sobre quiénes son, el periodista del programa de Pamela David precisó que "uno de ellos estaba con pedido de captura internacional por matar a un carabinero en Chile, un delincuente muy pesado, con antecedentes de robo por más de 20 años, con una familia ligada al delito".

Y sobre cómo hizo la policía para encontrarlos tan rápido, el periodista explicó que la policía hizo un "seguimiento de cámara punto a punto, calle por calle", algo que fue posible gracias a la inversión tecnológica de la Ciudad instalando cámaras en todas las cuadras de ese radio.

Los ladrones de la casa de Pampita 1

Por último, el integrante de Desayuno Americano reveló un dato vital sobre por qué no sonó la alarma ni llegó ningún aviso reportando el corte de la señal de la misma. "Hay una realidad acá, y Pampita no se enoje conmigo, ella no activó la alarma. Y ahí está el problema de la historia. Porque es cierto que le cortan la luz, pero yo les cuento algo: los sistemas de seguridad que se contratan en las casas de la gente que tiene un poco más de recursos, las baterías duran 12 horas. Sí, sí tienen autonomía. Y cuando falla la batería te llega el mensaje que te dice falla o restauración de servicio al celular", describió.

Al tiempo que frente a esto, Pamela David recordó que la modelo no estaba en la casa por lo que concluyeron que "la empleada" o "la gente que trabaja con ella" son quienes deberían haberla activado, algo que no sucedió. Y justamente eso es lo que se está investigando, concluyó Salerno.

Los ladrones de la casa de Pampita 2

Cuáles son las pertenencias de lujo recuperó Pampita luego de la detención de 8 personas por el robo a su casa

En la noche del martes se confirmó que, luego de dos operativos realizados en los barrios de Congreso y La Boca, la Policía de la Ciudad detuvo a ocho personas vinculadas al robo en la casa de Pampita ocurrido el pasado fin de semana.

De acuerdo con lo informado por Mauro Szeta en su cuenta de X, entre los arrestados figuran seis ciudadanos de nacionalidad chilena, además de un colombiano y un venezolano. Durante los procedimientos también se incautaron dos automóviles y varios de los artículos denunciados como sustraídos por la modelo y conductora.

pampita objetos recuperados robo 2

En las viviendas allanadas los efectivos hallaron diferentes pertenencias personales de Pampita, principalmente relacionadas con la moda. Entre ellas se destacan una mochila Guess, un bolso de viaje Gucci y una cartera de la misma marca con el característico logo dorado.

Asimismo, fue recuperado un bolso Lady Dior en color negro con herrajes dorados, una importante colección de anteojos de sol de distintas firmas —incluyendo Ray-Ban— y varias joyas, entre las que se encontraban pulseras, anillos y alianzas dentro de su estuche original.

Además, en poder de los sospechosos aparecieron gorras, guantes, equipos de comunicación tipo handies y pasamontañas, elementos que habrían utilizado en el atraco a la vivienda de la conductora.

pampita objetos recuperados robo 3

Días antes, Pampita había logrado recuperar la caja fuerte robada, que contenía objetos de gran valor emocional: antiguos teléfonos celulares donde guardaba recuerdos de su hija Blanca, fallecida en 2012. Ese hallazgo fue el más significativo para ella.

“Nunca pensé que podía pasarme algo así. Voy a tratar de pensar en eso y seguir confiando en todos los que están a mi alrededor. Que todos los que me rodean son buena gente”, expresó la modelo conmovida tras el episodio de inseguridad.